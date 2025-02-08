亞冬會開幕 習籲共赴安全挑戰

第九屆亞洲冬季運動會開幕式昨晚在黑龍江省哈爾濱市舉行，大陸國家主席習近平與其夫人彭麗媛午間在太陽島賓館宴請外賓，習近平在致詞時表示，要堅守安寧和睦的共同夢想，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量。

據央視新聞，參加宴會的外賓有汶萊蘇丹哈桑納爾、吉爾吉斯總統賈帕羅夫和夫人賈帕羅娃、巴基斯坦總統札爾達裡、泰國總理貝東塔、南韓國會議長禹元植和夫人申敬惠以及國際奧會主席巴赫、亞奧理事會第一副主席霍震霆等。

出席的中共高層除習近平夫婦外，還有中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅與何立峰、還有國務委員兼公安部長王小洪、國務委員諶貽琴等。

習近平致辭指出，從北京冬奧會到哈爾濱亞冬會，大陸「冰雪熱」傳遍大江南北。本屆參賽國家和地區數量、運動員人數都創亞冬會歷史之最，哈爾濱將為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會。

習近平強調，本屆亞冬會以「冰雪同夢、亞洲同心」為主題，承載著亞洲人民對於和平、發展、友誼的共同願望和追求。他呼籲，「我們要堅守安寧和睦的共同夢想。和平如同冰雪般純潔。無論國際風雲如何變幻，我們都要攜手應對各類安全挑戰，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量」、「亞洲是世界多彩文明的匯聚之地，我們要推動彼此包容共存、交流互鑒，為人類文明發展進步作出更大貢獻」。

據了解，本屆中華奧會也派團參賽，規模創下歷屆之最，選手、教練與工作人員達一一○人。