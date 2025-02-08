電詐案重創觀光 泰總理對陸信心喊話

泰緬邊境的電詐集團讓許多大陸民眾對赴泰旅遊退避三舍，電詐案也重創泰國旅遊業。對此，泰國總理貝東塔特地到中國大陸向大陸民眾信心喊話，她稱，「我有華裔血統，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全。我們熱烈歡迎大家來泰國」。

貝東塔五日起對中國大陸進行國事訪問，六日她接受陸媒中國日報訪問時就泰國旅遊表示，「泰國人民來中國總能感到賓至如歸，我也希望中國朋友來泰國同樣能有回家的感覺。至於安全問題，或許你們聽到了一些傳聞，但那些僅僅是傳聞而已」。

貝東塔說，「我本人親自關注所有遊客安全相關事宜。我和員警、軍方以及有關部門直接溝通，以確保每一位來到泰國的朋友，都能感到安全。大家的安全是我們的首要任務，我們會盡全力保護大家的安全。身為一位擁有華裔血統的泰國總理，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全」。

大陸已與泰國和緬甸官方共同打擊泰緬邊境電詐集團，泰國日前切斷包括電詐最猖獗的緬甸妙瓦底等五處電網，習近平六日在會見貝東塔時還為此表達讚賞，貝東塔回應指，泰方願同中方及其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨國犯罪。

這是貝東塔就任總理後首次正式訪華。行前泰方曾表示期待重塑中國遊客赴泰旅遊信心。就在貝東塔動身前往北京的同一天，泰國開始對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油。

中通社報導，從一月卅一日泰方調查到二月五日實施斷電僅用五天，遠超常規流程速度，如此高調姿態實屬罕見。中國暨南大學國際關係學院副院長代帆表示，此次斷電行動出手之快比較罕見，凸顯出泰國政府對中泰關係的高度重視，同時也是泰國在貝東塔訪華之際向中方釋放的誠意。

代帆表示，電信詐騙嚴重損害泰國的旅遊及經濟與泰國的形象，所以泰國政府較為擔心。通過雷厲風行高姿態打擊電信詐騙，一方面是希望重塑泰國旅遊的形象，另一方面則是以行動來印證「中泰一家親」。

另據中國環球電視網報導，六日有六十一名妙瓦底電詐園區受害者被解救，緬甸方面已經在泰緬邊境將這些人員移交給泰國當局。這次被解救的人員包括卅九名中國人、十三名印度人，以及哈薩克、印尼、衣索比亞、巴基斯坦和馬來西亞等國人民。

妙瓦底電詐園區受到廣泛注意，主要是受到今年一月三日，大陸演員王星遭妙瓦底電詐集團以「到泰國從事拍攝工作」為由，誘騙到緬甸電詐園區影響，泰國觀光業因此重創。