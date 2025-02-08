南韓11月辦APEC 習考慮出席

大陸國家主席習近平昨天下午在哈爾濱太陽島賓館會見到大陸出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式的南韓國會議長禹元植，談及今年十一月將在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會，表示正在認真考慮出席。

據韓國國會議長室轉述，習近平向禹元植表示，「希望中韓關係維持穩定」；對於韓國近期戒嚴及總統彈劾相關政局變化，習近平表示「相信韓國人有智慧與能力好好解決」。

禹元植藉此機會邀請習近平藉今年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會訪韓，習近平回覆，「中國國家主席出席ＡＰＥＣ峰會是慣例」，說明相關單位正在認真考慮出席。

韓聯社所發布的快訊也指出，習近平稱考慮今年十一月訪韓並出席韓國（慶州）主辦的ＡＰＥＣ領導人非正式會議。

央視報導，習近平在會見中指出，中國對韓政策是穩定的，當前國際和地區形勢中的不確定性增多，中韓雙方應該共同努力，鞏固發展中韓戰略合作夥伴關係。

習近平指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利八十周年和韓國光復八十周年，雙方要搞好紀念活動。要深化相互交融、互利共贏的經貿關係。雙方要相互支持今（韓國）、明（中國）兩年分別舉辦亞太經合組織領導人非正式會議。

禹元植表示，對陸友好是韓國外交政策核心之一，不會改變。韓方願同中方共同努力，推動韓中關係在新的一年更上層樓。希望兩國加強經貿合作，擴大人員往來，增進友好情誼，共同紀念世界反法西斯戰爭勝利八十周年，相互支持辦好今、明兩年ＡＰＥＣ峰會。