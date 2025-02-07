快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平會見南韓國會議長 稱應共同努力鞏固關係

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2月7日下午，大陸國家主席習近平在哈爾濱太陽島賓館會見來華出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式的南韓國會議長禹元植。
2月7日下午，大陸國家主席習近平在哈爾濱太陽島賓館會見來華出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式的南韓國會議長禹元植。

大陸國家主席習近平7日下午在哈爾濱太陽島賓館會見到大陸出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式的南韓國會議長禹元植。習近平提到，中國對南韓的政策是穩定的，呼籲中韓雙方應共同努力鞏固關係。禹元植則表示，對陸友好是韓國外交政策核心之一，不會改變。

央視報導，習近平在會見中指出，中國對韓政策是穩定的，當前國際和地區形勢中的不確定性增多，中韓雙方應該共同努力，鞏固發展中韓戰略合作夥伴關係。

習近平指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年和韓國光復80週年，雙方要搞好紀念活動。要深化相互交融、互利共贏的經貿關係。雙方要相互支持今、明兩年分別舉辦亞太經合組織領導人非正式會議。

上述兩個紀念日為中韓兩國和日本之間的戰爭，中國人民抗日戰爭是指1930年代至1945年中日之間發生的戰爭；韓國光復則是指1945年8月15日第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日，其意味著日本殖民統治的結束。

禹元植表示，對陸友好是韓國外交政策核心之一，不會改變。韓方願同中方共同努力，推動韓中關係在新的一年更上一層樓。希望兩國加強經貿合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。擴大人員往來，增進友好情誼。共同紀念世界反法西斯戰爭勝利80週年，相互支持辦好今、明兩年亞太經合組織領導人非正式會議。

韓聯社所發布的快訊也指出，習近平稱考慮訪韓出席APEC領導人會議。

南韓 抗日戰爭 習近平

延伸閱讀

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

亞冬會今開幕 習近平宴外賓籲：堅守安寧和睦共同夢想

61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救 包括39名中國人

蘋果陷中美角力漩渦：關稅大刀下 台積電晶片和大陸市場都藏風險

相關新聞

習近平會見南韓國會議長 稱應共同努力鞏固關係

大陸國家主席習近平7日下午在哈爾濱太陽島賓館會見到大陸出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式的南韓國會議長禹元植。習近平提到，中...

罕見鬆口！大陸國台辦稱不反對小兩會溝通 但反對阻撓陸客

陸客來台灣本島議題持續延燒，目前因為我方政府一再要求需要小兩會溝通，而使踩線團遲未成行，大陸國台辦7日指出，「我們不反對...

若海協會來台弔辜嚴倬雲有何要求？海基會：符申請計畫

海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲日前逝世，大陸方面是否派員來台弔唁受到關注，而對於海協會若是派員來台，海基會有何要求，...

獲美議員提名諾貝爾獎 李老師：以勇氣撼動獨裁者

針對獲美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖提名為2025年諾貝爾和平獎候選人，「李老師」李穎7日表...

海象不佳 小三通金泉航線今天停航1天

因海象不佳，金門縣港務處今天上午已發出小三通金門往返泉州航線停航公告，表示從11點10分泉州石井往金門水頭及16點35分...

再擋上海官員來台 陸委會：行程涉觀光宜小兩會先溝通

台北市府依例邀上海賞燈團來台參加台北燈節，年前上海台辦主任金梅帶隊的13人團，陸委會以來不及審查為由封殺；第二團原申請1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。