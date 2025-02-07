習近平會見南韓國會議長 稱應共同努力鞏固關係

大陸國家主席習近平7日下午在哈爾濱太陽島賓館會見到大陸出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式的南韓國會議長禹元植。習近平提到，中國對南韓的政策是穩定的，呼籲中韓雙方應共同努力鞏固關係。禹元植則表示，對陸友好是韓國外交政策核心之一，不會改變。

央視報導，習近平在會見中指出，中國對韓政策是穩定的，當前國際和地區形勢中的不確定性增多，中韓雙方應該共同努力，鞏固發展中韓戰略合作夥伴關係。

習近平指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年和韓國光復80週年，雙方要搞好紀念活動。要深化相互交融、互利共贏的經貿關係。雙方要相互支持今、明兩年分別舉辦亞太經合組織領導人非正式會議。

上述兩個紀念日為中韓兩國和日本之間的戰爭，中國人民抗日戰爭是指1930年代至1945年中日之間發生的戰爭；韓國光復則是指1945年8月15日第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日，其意味著日本殖民統治的結束。

禹元植表示，對陸友好是韓國外交政策核心之一，不會改變。韓方願同中方共同努力，推動韓中關係在新的一年更上一層樓。希望兩國加強經貿合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。擴大人員往來，增進友好情誼。共同紀念世界反法西斯戰爭勝利80週年，相互支持辦好今、明兩年亞太經合組織領導人非正式會議。

韓聯社所發布的快訊也指出，習近平稱考慮訪韓出席APEC領導人會議。