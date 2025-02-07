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罕見鬆口！大陸國台辦稱不反對小兩會溝通 但反對阻撓陸客

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日兩岸旅遊小兩會溝通議題表示，「我們不反對兩岸旅遊恢復後『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借『小兩會』溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日兩岸旅遊小兩會溝通議題表示，「我們不反對兩岸旅遊恢復後『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借『小兩會』溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。（記者廖士鋒／攝影）

陸客來台灣本島議題持續延燒，目前因為我方政府一再要求需要小兩會溝通，而使踩線團遲未成行，大陸國台辦7日指出，「我們不反對兩岸旅遊恢復後『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借『小兩會』溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。大陸官方更強調，「2024年11月，我們考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日傍晚已答記者問回應觀光小兩會議題指出，大陸文化和旅遊部宣布恢復福建、上海居民赴合團隊遊（團客）後，「福建、上海旅遊業者組成的踩線團很快就向台灣有關方面提出赴台考察要求，表明我們在恢復大陸居民赴台旅遊上態度積極、言出必行，受到台灣旅遊業界和民眾的普遍歡迎」。

她表示，「但民進黨當局的消極反應、變相阻撓，卻如同給他們的熱情當頭澆了一盆冷水」。

朱鳳蓮強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊「小兩會」有無溝通，「小兩會」溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。她指出，「2020年初新冠疫情發生後，民進黨當局不顧兩岸有關協議規定，單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，還禁止島內旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，就未通過『小兩會』與大陸方面溝通。2024年，大陸居民赴馬祖、金門旅遊先後恢復，也未經『小兩會』溝通」。

朱鳳蓮還表示，為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，「2024年11月，我們考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程」。

她透露，春節前，福建、上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。「我們不反對兩岸旅遊恢復後『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借『小兩會』溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。她最後喊話民進黨政府，「如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果」。

兩會 國台辦 溝通

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