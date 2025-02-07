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若海協會來台弔辜嚴倬雲有何要求？海基會：符申請計畫

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會祕書長羅文嘉7日表示，若海協會等陸方人員要來台弔唁辜嚴倬雲，站在海基會的立場，基本上認為本於人情，都會樂於提供各項協助，基本要求是要跟申請計畫符合。（記者廖士鋒／攝影）
海基會祕書長羅文嘉7日表示，若海協會等陸方人員要來台弔唁辜嚴倬雲，站在海基會的立場，基本上認為本於人情，都會樂於提供各項協助，基本要求是要跟申請計畫符合。（記者廖士鋒／攝影）

海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲日前逝世，大陸方面是否派員來台弔唁受到關注，而對於海協會若是派員來台，海基會有何要求，海基會祕書長羅文嘉表示，如果有要過來，站在海基會的立場，基本上認為本於人情，都會樂於提供各項協助，基本要求是要跟申請計畫符合。

羅文嘉7日下午在海基會主持例行背景說明會時，對本報記者的詢問作上述回應。

他指出，過往海基會的幾位前任董事長，包括辜振甫董事長，或者是之前有江董事長（江丙坤），基於人道和人情，基本上這個事情（海協會人員來台弔唁）在並不是現在才有。

他表示，如果有要過來的話，站在海基會的立場，「我們基本上認為本於人情，我們都會樂於提供各項的協助，當然這要跟申請計畫是符合的，因為陸委會的政策跟規定要跟申請計畫符合，這當然就是基本的要求」。

媒體追問，陸方有無派人來台弔唁的訊息，羅文嘉表示，目前海基會還沒有收到相關的任何訊息，「如果對岸有給我們任何消息，在海基會立場，因為過往我們有這樣的經驗，我們如果收到他的請求，會協助來辦理」。

羅文嘉7日下午也再度表達對辜嚴倬雲的哀悼之意，他指出，辜振甫與辜嚴倬雲兩位過去對建立海基會、推動兩岸工作所做的努力和貢獻。海基會成立不容易，在那個年代走過34年也不容易，經過了不同的政黨，對岸的領導人也有所更換，國際形勢也不斷的在改變，但有一項始終不變，「就是我們追求兩岸和平穩定，透過對話化解歧義這樣的心情跟願望始終不變」。

此外，就上海市官員申請來台參加燈會遭拒，羅文嘉表示，如果確實希望能夠來到台灣做觀光，相關的開放和推動事宜，透過小兩會來做協商是最適合的，因為它就回到了「已經存在的機制，已經常態化的機制，已經有很好運作經驗的機制，這是最好」。他說自己得到的訊息，陸方官員無法入境的原因是「大概這個觀光、旅遊如果要談的話，應該回到小兩會這個基礎來，希望不要破壞國家在過去已經建立起來的大兩會小兩會，作為兩岸各項事務會談協商機制，這種正常的的機制」。

海基會 羅文嘉

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