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打擊電信詐騙 大陸外交部：與泰緬周邊國家合作剷除

中央社／ 台北7日電

泰國總理貝東塔訪中討論打擊詐騙及旅遊議題。中國外交部發言人林劍今天表示，中國正與泰緬等周邊國家積極展開雙多邊合作，共同剷除網賭、電詐。

中國演員王星年初在泰國被誘至緬甸妙瓦底電詐園區事件對中國民眾赴泰旅遊造成負面影響。外電報導，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）此次訪問中國，與中方討論網路詐騙、赴泰旅遊等議題。

據財聯社，今天的中國外交部例行記者會上，被問及貝東塔此次訪中談及打擊網賭、電詐問題，林劍表示，昨天中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際分別與貝東塔舉行會見會談，其中的議題之一就是要加強打擊網賭、電詐，就此交換意見，並達成重要共識。

林劍指出，近期在泰緬邊境一帶發生的網賭、電詐惡性案件，威脅包括中泰在內的有關國家公民的生命財產安全，干擾了地區國家的正常交往合作。

他說，堅決打擊網賭、電詐犯罪，是落實以人民為中心理念的切實體現，也是維護地區國家共同利益的必然選擇，符合各國人民的共同期待。中國正與泰緬等周邊國家積極開展雙多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭、電詐的毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。

外交部 詐騙

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