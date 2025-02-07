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獲美議員提名諾貝爾獎 李老師：以勇氣撼動獨裁者

中央社／ 台北7日電
眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾。(美聯社資料照)
眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾。(美聯社資料照)

針對獲美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖提名為2025年諾貝爾和平獎候選人，「李老師」李穎7日表示，希望向世人證明，即使是普通人，「也可以用勇氣撼動世界上最強大的獨裁者」。

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖5日提名人權組織維吾爾運動（CFU）和社群媒體帳號名為「李老師不是你老師」的李穎為2025年諾貝爾和平獎候選人，表彰他們為維護人民權利和尊嚴所做的不懈努力。

「李老師不是你老師」（下稱「李老師」）7日在社群平台X發文自述感到非常意外與榮幸能夠獲得提名。

本名李穎的「李老師」原本是學習藝術的留學生，卻無心插柳在2022年11月中國各地掀起反對清零政策的白紙運動中，在官方嚴格的訊息管控下，用卡通貓作為X頭像帳號的「李老師不是你老師」成為普通民眾投稿的集散地，大量且快速地更新抗議的現場影片、警方逮捕的訊息，帳號因而爆紅。

「李老師」成為中國網路消息的重要來源之一。在白紙運動結束後，中國的政治訊息、內部的大小抗議、異議表達、社會與刑事案件內容都在帳號中浮現，為外界開啟一扇窗口，「李老師」也為此被視為北京的敏感人物。

目前，「李老師」帳號有190多萬人追蹤。他曾向外媒自述，原本以為完成白紙運動的報導後生活會回歸正常，但是突然間發現在中國的銀行帳戶被凍結，才意識到再也回不去中國。他也曾收到來自匿名帳號的死亡威脅，官方也曾到他在中國的父母家訊問他們。

對於獲得提名，「李老師」在貼文裡表示，中國不僅僅是一座沉默的世界工廠，希望這一次的提名可以讓世界關注到全球1/5人口的新聞自由和言論自由問題，和更多為了堅守自由之光而歷經磨難的良心犯們。

「李老師」進一步指出，過去兩年時間裡，在面對近乎瘋狂的跨國鎮壓中，從獨自艱難支撐，到逐步組建團隊，一直到今天，「我們擁有了一個更強大的社區，做出更多有意義有價值，可以直接影響中國國內，幫助中國民眾的事情」。

「我希望向人們證明，即使是普通人，也可以用勇氣撼動世界上最強大的獨裁者」，「李老師」寫道，「同時我也相信，獨裁暴政，必將在我們這一世代終結」。

白紙運動 社群媒體 美國 諾貝爾

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