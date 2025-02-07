報告：2024年中國大陸等23國犯下160起跨國鎮壓

美國民主倡議與研究組織「自由之家」（Freedom House）發布報告指出，2024年共記錄到160起跨國鎮壓事件，中國、烏干達等國仍是主要肇事者。

美國之音報導，自由之家報告指出，2024年，有23個國家的政府跨境打壓流亡的政治活動人士、記者、前政權內部人員以及少數族裔或宗教少數群體的成員，共犯下160起跨國鎮壓事件。其中，中國、烏干達、柬埔寨、俄羅斯和伊朗是主要肇事者。

中國去年發生一起大型跨國鎮壓行動。中國國家主習近平訪法前夕，法媒播出中共在巴黎機場押送異議人士凌華湛的畫面。2024年3月，凌華湛被中國特務人員綁架後，被強迫在巴黎戴高樂機場登上飛往中國的航班，之後他堅拒登機，並在法國警方介入下，遣返才告流產。

報告還提到，2024年共有73起事件涉及同時針對3人或3人以上的群體事件。最大的事件發生在肯亞，36名烏干達活動人士因參加公民社會研討會而被指控接受恐怖主義培訓，被綁架後遣返。

此外，報告彙整2014年至2024年間的跨國鎮壓紀錄，10年間共發生1219起跨國鎮壓事件。其中，中國仍是跨國鎮壓的主要肇事者，與272起事件有關，占22%；土耳其、塔吉克、俄羅斯則分別被紀錄到有157、92、86起鎮壓事件。

自由之家代理共同總裁博亞吉安（Annie Boyajian）說，這是一個日益嚴重的問題，急需解決。民主國家還有更多工作要做，確保他們的主權，捍衛他們的價值觀。

自由之家戰略與設計研究主任格羅霍夫斯卡亞（Yana Gorokhovskaia）說，鑒於全球1/4的政府試圖壓制跨國異議，民主政府和公民社會必須採取更具體行動，捍衛那些面臨嚴重威脅的人。

自由之家2021年發布第一份關於跨國鎮壓的全球調查，並在隨後幾年發布後續報告。