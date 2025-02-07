再擋上海官員來台 陸委會：行程涉觀光宜小兩會先溝通

台北市府依例邀上海賞燈團來台參加台北燈節，年前上海台辦主任金梅帶隊的13人團，陸委會以來不及審查為由封殺；第二團原申請11日抵台，由上海市文旅局副局長金雷率隊7人，昨天也被退件。對此陸委會指出，經政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台，並指此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。

針對第二團燈節團的上海市文旅局副局長率隊來台被退件的情況，陸委會於7日上午回應本報記者詢問表示，兩岸觀光涉公權力事項，為了保障國內旅行業者、民眾的最大利益，及確保兩岸旅遊健康有序發展，兩岸觀光旅遊踩線團來台，應透過觀光「小兩會」溝通及安排。對此，政府刻就中國大陸民眾來台團體旅遊事宜，循觀光「小兩會」機制，洽詢陸方配合共同推動辦理。

陸委會指，台北市政府1月20日專案申請上海市文旅局等一行於2月11日至14日來台參加「台北燈節」等活動。此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。

陸委會最後提到，本案經政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台。陸委會再次強調，兩岸涉公權力事務係屬中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會，應遵守兩岸條例相關規範，並配合政府透過「小兩會」溝通的政策，以維護國家整體利益，並保障國內旅行業者與民眾權益，勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法。

大陸文旅部於農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台灣本島，陸方兩省市業者也籌備踩線團來台，而陸委會副主委梁文傑5日在記者會上強調，有關踩線團來台觀光事宜，「仍宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論後再進行。陸委會主委邱垂正也已於4日針對若無小兩會溝通是否會讓踩線團來台一事表示，「踩線團也會在觀光小兩會內來討論」。

對於大陸的踩線團，觀光署證實，已於2月3日收辦此案，並於4日依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位。