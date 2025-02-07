海基會吳豊山羅文嘉弔唁辜嚴倬雲 陸方尚未有來台消息

海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲日前逝世，海基會現任董事長吳豊山偕秘書長羅文嘉於7日上午前往台泥大樓弔唁，吳豊山表示，辜嚴倬雲一直陪先生做兩岸交流對話的事情，很了不起，而目前也沒有接獲大陸方面來台弔唁的訊息。

吳豊山上午10時許在台泥大樓弔唁後受訪指出，辜嚴倬雲的夫君辜振甫先生是海基會的首任董事長，「功在國家」，辜夫人都一直陪著她先生去做兩岸交流對話的事情，「所以我們覺得她很了不起」，雖是高夀，但是還是覺得很惋惜，「特別來表示我們的敬意」。

至於辜嚴倬雲逝世對於兩岸的關係是否會有影響？吳豊山表示「不會有影響」，功在國家是過去的事情。

本報記者詢問，目前是否有接獲到大陸的海協會或者其他方面想要來台灣弔唁的訊息？就此羅文嘉補充指「目前沒有」。吳豊山則說「應該會，有的話我們會發消息」。

陸委會副主委梁文傑5日指出，陸委會對辜嚴倬雲逝世表達深切哀悼之意；如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。他並指，目前還沒有收到相關申請，也不確定陸方那邊會不會派人過來。而大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間指出，海協會已向家屬致唁電。