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61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救 包括39名中國人

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2月6日，61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救，緬甸方面在泰緬邊境將這些人員移交給泰國當局。CGTN微博公眾號
2月6日，61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救，緬甸方面在泰緬邊境將這些人員移交給泰國當局。CGTN微博公眾號

據大陸央廣總台旗下的《中國環球電視網》（CGTN）的官方微博號，2月6日，61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救，緬甸方面已經在泰緬邊境將這些人員移交給泰國當局。這次被解救的人員包括39名中國人、13名印度人、1名哈薩克人、5名印尼人、1名衣索比亞人、1名巴基斯坦人和1名馬來西亞人。

這是泰國決心掃蕩妙瓦底的另一次作為。就在前一天的2月5日上午9時起，泰國正式切斷泰國與緬甸邊境的五個對緬供電點供電，以配合政府打擊跨境電信詐騙的決策。斷電行動涉及大其力、妙瓦底等與詐騙團夥活動密切的地區，妙瓦底居民因為擔憂斷電會影響到當地燃油供應，都在排隊搶購燃油以備不時之需。

昨6日大陸國家主席習近平也接見了來訪的泰國總理貝東塔，習近平對貝東塔表示，中方讚賞泰方採取強力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。

而貝東塔也回應，泰方願同中方及其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨國犯罪。

妙瓦底電詐園區受到廣泛注意並讓泰國政府決心予以鏟除，主要是受到今年1月3日，大陸籍演員王星遭妙瓦底電詐集團以「到泰國從事拍攝工作」為由誘騙到緬甸電詐園區，而喧騰一時影響，泰國觀光業並因此受到重創。

泰國 緬甸 詐騙 電信詐騙 馬來西亞

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