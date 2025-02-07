觀光業者呼籲：陸踩線團可先行 小兩會再溝通

經濟日報／ 記者廖士鋒／台北報導

大陸文旅部於農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台，陸方閩滬兩省市業者也籌備踩線團，然我方陸委會要求需要經「小兩會（台旅會、海旅會）」溝通，踩線團因此受阻。對此，身兼台旅會董事的旅遊業者建議先讓踩線團來台，再由小兩會溝通。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長、前旅行公會全聯會理事長蕭博仁昨（6）日接受本報記者採訪指出，他有向政府建議，既然大陸要放，就先讓對他們進來，然後「小兩會持續溝通，且戰且走，會比較緩和」。

他強調，既然大陸都已經說要放上海跟福建進來，「你這樣拒絕，我覺得對台灣的觀光產業也不公平，所有觀光產業都嗷嗷待哺，尤其是旅館，然後遊覽車、餐廳業、精品業，旅遊業、導遊領隊，這些到現在已經五年的時候還是嗷嗷待哺」。

就目前大陸海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會）情況，他表示海旅會的會長目前還沒有出爐，「所以他們不會做任何的決定」，蕭博仁希望在人選出來前，台灣能且戰且守，等對方正式公布海旅會會長後兩邊再談。

本報先前已向大陸文旅部詢問得知，空缺的海旅會長人選仍在「醞釀中」。此前海旅會會長是大陸文旅部前副部長張旭，但他已卸任，該職位按往例會長由副部級官員（國家旅遊局局長、文旅部副部長）兼任。

兩會 溝通 福建

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