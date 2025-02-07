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上海賞燈第二團 遭陸委會退件

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市府依例邀上海賞燈團來台參加台北燈節，年前第一團上海台辦主任金梅帶隊的十三人團，陸委會以來不及審查為由封殺；第二團原申請二月十一日抵台，由上海市文旅局副局長金雷率隊七人，昨也被退件，僅燈藝師旅遊業者組成第三團十四人成行，預計二月十三日抵台。

維持八年的台北燈節上海賞燈團文化交流慣例，今年陸委會全數禁止上海黨政層級來台交流，加上雙城論壇金梅被封殺，已經是第三例。

第一團被駁回時，陸委會稱是上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動。台北市長蔣萬安受訪表示遺憾，重申市府還是很希望持續交流，維繫和好不容易所建立起來的溝通管道及帶來的善意成果。

國民黨台北市議員秦慧珠批評，從去年雙城論壇到今年台北燈節，看得出來賴清德政府比蔡英文政府在處理兩岸更無能、更沒有章法、也更可笑，根本是說一套做一套，尤其陸委會退件的招數非常可笑幼稚、無厘頭，沒有過去主管海陸兩會的格調。

至昨晚截稿為止，陸委會暫未回應。

上海 陸委會

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