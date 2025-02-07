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習近平會泰總理 肯定有力打擊網賭電詐

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見來華訪問的泰國總理貝東塔。（圖／取自新華社）
大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見來華訪問的泰國總理貝東塔。（圖／取自新華社）

大陸國家主席習近平昨在北京人民大會堂會見到訪的泰國總理貝東塔，肯定泰方採取「有力措施」打擊網賭電詐，雙方同意進一步合作打擊電詐等跨境犯罪活動。此外，雙方也同意進一步加強經濟、貿易和投資合作，促進區域互聯互通，特別是中泰高鐵建設。

泰緬邊境電詐猖獗，減損大陸旅客赴泰旅遊意願。貝東塔訪陸前夕，泰國政府稱自五日起對包含妙瓦底在內的五座緬甸邊境地區斷油、斷電、斷網，以打擊詐團。

綜合新華社、泰國郵報報導，習近平對貝東塔表示讚賞，並表示雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全。貝東塔回應指，願與中方及其他鄰國加強執法合作，泰國重視與大陸建立警報系統，以攔截利用泰國作為中轉站前往其他國家的犯罪集團成員，並強調泰國政府最優先考慮的是本國公民和遊客的安全。

就中泰關係，習近平稱，「中泰一家親」，雙方要推動中泰命運共同體建設走深走實。中方願同泰方對接發展策略，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中寮泰聯通發展構想早日取得更多成果。深化數位經濟、新能源車等新興領域合作。

貝東塔表示，泰方堅定奉行「一個中國政策」，期待與中方加強高層交往。

貝東塔昨天也與大陸國務院總理李強會談，就打擊跨國犯罪，貝東塔表示，泰方都果斷、嚴厲地打擊跨國犯罪，並請求大陸合作，包括向大陸民眾傳播有關泰國的正確認知。

根據泰國官方發布，二人還討論了中泰高鐵二期建設、接待大陸大貓熊，以及促進供應鏈互聯互通、農業改革合作等議題，歡迎簽署多項貿易便利化和市場開放協議。雙方共簽署十四份聯合聲明與諒解備忘錄，涉及人工智慧、太空、數位經濟投資等領域。

另外，習近平昨天還會見對大陸國事訪問的汶萊蘇丹哈山納包奇亞，兩國在會後發表「關於深化戰略夥伴關係、推動中汶命運共同體建設」的聯合聲明，並簽署司法、共建「一帶一路」、經貿、媒體等領域多項合作文件，哈山納包奇亞也邀請習近平在方便的時候訪問汶萊。

泰國 習近平

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