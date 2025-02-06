中共中央為基層減負 大力整治政績、形象、面子等三工程

中共中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議強調，要加大力度整治「政績工程」、「形象工程」，以及「面子工程」等三工程。

據新華社報導，會議2月5日在北京召開，中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他強調，要深入學習貫徹中共總書記習近平關於加強黨的作風建設的重要論述，鍥而不捨落實中央八項規定精神，持續深化整治形式主義為基層減負，推動各級黨組織和廣大黨員、幹部以優良作風高質量完成「十四五」規劃目標任務。

會議強調，要緊扣深入貫徹中央八項規定精神、嚴格執行《整治形式主義為基層減負若干規定》，聚焦重點任務，深化標本兼治、綜合施策，進一步鞏固和拓展整治工作成效。要緊盯突出問題一抓到底，把基層的「痛點」作為整治的「靶點」，繼續精簡文件會議，統籌規範督查檢查考核，整治「指尖上的形式主義」，規範創建示範和節慶展會論壇活動。

會議稱，加大力度整治「政績工程」、「形象工程」、「面子工程」，持續整治人民群眾反映強烈的不正之風。要聚焦違反中央八項規定精神、《若干規定》的典型問題，加大核查通報力度。壓實整改責任，強化跟蹤指導，推進系統整改、源頭治理，堅決杜絕整改中的形式主義。

會議也提到，要進一步完善制度體系，健全有利於樹立和踐行正確政績觀的考核評價體系，完善借調基層幹部嚴管嚴控長效機制，全面建立鄉鎮（街道）履行職責事項清單。要持續深化思想政治教育，多措並舉推動黨員幹部特別是領導幹部把各項作風要求內化為日常的言行準則。

會議還說，要強化政治擔當，不斷健全主體清晰、要求明確、層層負責的責任體系，鞏固齊抓共管的工作格局。中央和國家機關要走在前、作示範，全面深入排查本系統本領域問題，細化重點任務落實舉措。地方各級黨委要履行好主體責任，拿出更多務實管用的真招實招。更好發揮專項工作機制作用，整合資源力量，增強抓落實的合力。