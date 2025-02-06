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獨／陸委會3度封殺 蔣萬安邀上海賞燈第2團又駁回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前受訪也表示遺憾，重申市府還是很希望，好不容易所建立起來的溝通管道，及帶來的善意成果，必須要被維持。本報資料照片
台北市長蔣萬安日前受訪也表示遺憾，重申市府還是很希望，好不容易所建立起來的溝通管道，及帶來的善意成果，必須要被維持。本報資料照片

台北燈節北市府依多年來慣例，邀上海賞燈團來台，繼年前第一團上海台辦主任金梅率的十三人團，陸委會以太趕來不及審查為由封殺；第二團原本申請二月十一日抵台，由上海市文旅局副局長金雷率的七人團，今天也確定被陸委會駁回申請。

過去維持八年的台北燈節上海賞燈團文化交流慣例，今年陸委會全部駁回上海市政府官方層級來台交流，僅剩由燈藝師旅遊業者組成的第三團十四人團，預計二月十三日抵台。

台北市長蔣萬安日前受訪也表示遺憾，重申市府還是很希望，好不容易所建立起來的溝通管道，及帶來的善意成果，必須要被維持。

台北市議員秦慧珠批評，從去年雙城論壇到今年台北燈節，看得出來賴清德政府比蔡英文政府在處理兩岸，更無能、更沒有章法、也更可笑。根本是說一套做一套，尤其陸委會駁回出的招數非常廉價、可笑幼稚、無厘頭、沒有誠意，更沒有過去主管海陸兩會的格調。

秦說，台北燈節上海賞燈團是兩岸文化行之有團的交流，第一團金梅率團來台駁回理由是申請時間太短，現在第二團申請時間不短，又給一個阻撓台商回台參加春酒理由駁回，說穿了，陸委會就是根本不想讓上海旅遊團到台灣來，賴清德政府的兩岸交流，根本是繼不友善、也不想互動，處理兩岸愈來愈倒退。

上海 陸委會

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