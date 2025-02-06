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海旅會會長尚未出爐 旅遊業者籲：先開放踩線團再溝通

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
2018年大陸機構改革後，原先的國家旅遊局併入文化部成為文旅部，海旅會為文旅部所主管的社會團體，目前會長一職空缺。（記者廖士鋒／攝影）
2018年大陸機構改革後，原先的國家旅遊局併入文化部成為文旅部，海旅會為文旅部所主管的社會團體，目前會長一職空缺。（記者廖士鋒／攝影）

大陸文旅部於農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台灣本島，陸方閩滬兩省市業者也籌備踩線團來台，然我方陸委會要求需要經小兩會溝通，踩線團也因此受阻。對此，身兼台旅會董事的旅遊業者建議先讓踩線團來台，再由小兩會溝通，而大陸的海旅會會長尚未出爐，盼在陸方人選確定前，台灣也能「且戰且走」。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長、前旅行公會全聯會理事長蕭博仁6日接受本報記者採訪指出，他有向政府建議，既然大陸要放，就先讓對他們進來，然後「小兩會持續溝通，且戰且走，會比較緩和」。

他強調，既然大陸都已經說要放上海跟福建進來，「你這樣拒絕，我覺得對台灣的觀光產業也不公平，所有的觀光產業都嗷嗷待哺，尤其是旅館，然後遊覽車、餐廳業、精品業，旅遊業、導遊領隊，這些到現在已經5年的時候還是嗷嗷待哺」。

就目前大陸海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會）情況，他表示海旅會的會長目前還沒有出來，「所以他們不會做任何的決定」，蕭博仁希望在人選出來前，台灣能且戰且守，等對方正式公布海旅會會長後兩邊再談。

蕭博仁年前向本報透露，將於農曆年後赴北京拜會大陸相關部門，針對目前的進度，他表示原定2月10日要赴北京，但因為陸客踩線團規劃要來台灣，所以暫緩，過幾日才會確定。但他強調去大陸是「勢在必行」，且是以民間的方式去。

蕭博仁身兼台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）董事的身分，他透露，預計將一齊去北京的成員也包含其他幾位台旅會董事，但目前還沒有確定最後名單。至於海旅會駐台北辦事處，蕭博仁指出，台旅會應該與該單位有公文往來，但辦事處無法貿然做任何決定，相關公文也須轉到北京。

本報先前已向大陸文旅部詢問得知，空缺的海旅會長人選仍在「醞釀中」。此前海旅會會長是大陸文旅部前副部長張旭，但他已卸任，該職位按往例會長由副部級官員（國家旅遊局局長、文旅部副部長）兼任；至於台旅會董事長則是交通部觀光署署長周永暉擔任。按章程，海旅會與台旅會，都有民間企業代表擔任理事與董事。

陸委會副主委梁文傑5日在記者會上強調，有關踩線團來台觀光事宜，「仍宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論後再進行。至於陸委會是否有與海旅會駐台北辦事處聯繫，目前並未有公開回應。

兩會 北京 溝通

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