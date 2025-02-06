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川普稱重新安置加薩巴人 陸外交部反對稱：雪上加霜

中央社／ 台北6日電
中國大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自中國外交部官網
中國大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自中國外交部官網

美國總統川普近日提議接管加薩地帶，並稱計劃將住在當地的巴勒斯坦人重新安置到鄰國。對此，中國外交部今天表示，反對針對加薩民眾的強制遷移。

據官媒新華社，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會作了上述表示。

據官媒央視新聞，郭嘉昆表示，加薩是巴勒斯坦人的加薩，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分，不是政治交易的籌碼，更不能成為弱肉強食的對象。

他說，加薩已經飽受戰火摧殘，國際社會、特別是大國，應攜手為加薩人道援助和重建雪中送炭，而不是雪上加霜。

郭嘉昆指出，中方堅定支持巴勒斯坦人民的民族合法權利，始終認為「巴人治巴」是加薩戰後治理必須堅持的重要原則，反對針對加薩民眾的強制遷移。

他進一步表示，中方願與國際社會共同努力，以「兩國方案」為根本出路，推動巴勒斯坦問題早日得到公正的政治解決，即建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

川普4日宣布，「美國將接管加薩走廊（Gaza Strip）」，但未詳細美國要如何將逾200萬名巴勒斯坦民眾移至他處以及如何掌控飽受摧殘的加薩地區。

外電昨天報導，川普的提議引發國際間強烈不滿，聯合國更出言告誡別在巴勒斯坦施行「種族清洗」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對處理巴勒斯坦人民權益的聯合國委員會發表演說時表示，「巴勒斯坦人民不可剝奪的權利，最根本的就是擁有作為人類在自己土地上生活的權利」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）預覽古特瑞斯的談話內容時告訴媒體，「任何強制人民遷移的行為，都等同於種族清洗」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）則說，任何強制巴勒斯坦人遷移的行為都令人無法接受。

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