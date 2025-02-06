陸推進在東協發展 中汶領導人北京會見

大陸國家主席習近平6日上午在北京人民大會堂與汶萊蘇丹哈桑納爾舉行會談。習近平表示，要推進廣西－汶萊經濟走廊、恆逸石化兩個旗艦項目，打造中國－東盟（東協）東部增長區和「陸海新通道」雙樞紐；哈桑納爾除表示汶方堅定奉行一個中國政策，也願與中方深化貿易、農業、漁業、能源等領域合作。

習近平指出，中汶建交30多年來不斷深化政治互信，積極對接發展戰略，各領域務實合作取得豐碩成果，在國際和地區事務中保持良好配合，樹立了大小國家平等相待、互利共贏的典範，雙方要乘勢而上，深化互利合作和戰略協同。

習近平強調，中方願同汶方在國家發展道路上攜手前行，雙方要加強共建「一帶一路」倡議，與汶萊「2035宏願」戰略對接，推進廣西－汶萊經濟走廊、恆逸石化兩個旗艦項目，打造中國－東盟東部增長區和「陸海新通道」雙樞紐。中方願鼓勵更多企業赴文萊投資興業，支持文萊發展數位經濟、人工智慧、新能源產業，助力文方經濟多元化。

哈桑納爾表示，汶萊和中國關係持續發展，汶方堅定奉行一個中國政策，願同中方鞏固戰略合作夥伴關係，與中方加強政治互信，深化貿易、農業、漁業、能源等領域合作，促進人文交流。國際社會面臨新的複雜局面和挑戰，汶方願同中方加強合作，堅持多邊主義和自由貿易。

雙方並發表《中華人民共和國和汶萊達魯薩蘭國關於深化戰略合作夥伴關係、推進中汶命運共同體建設的聯合聲明》。會談後，兩國元首共同見證簽署司法、共建「一帶一路」、經貿、媒體等領域多項合作文件。