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海外港人啟動香港議會選舉 3月30日開放投票

中央社／ 台北6日電

海外港人於4日啟動香港議會選舉，開啟為期1個多月的提名期，預計於3月30日開放投票，但參選人將面臨來自中共的政治風險。

據美國之音今天報導，海外港人籌組香港議會選舉，試圖在國際舞台上建立象徵性的自治議會，並實現2019年「反送中」運動中關於落實雙普選的核心訴求。

按選委會規定，未來的香港議會將設35席，透過網路投票、一人一票產生。年滿21歲、在香港出生或居港滿7年人士均可以組黨形式或獨立身份報名參選；年滿16歲，在香港出生或居港滿7年人士，可透過手機及護照等證明文件進行網路投票。投票於3月30日開始，為期至少3週。

選委會在宣言中表示，這不僅是代表港人在國際發聲的平台，更是團結港人、推動理性政治討論進而謀求全民福祉的重要一步。

香港議會選委會成員何良懋預計，北美、澳洲和歐洲多個主要港人聚居城市將有多人參與競選，包括多倫多、溫哥華、紐約、倫敦等地。

何良懋介紹，計劃在下月底舉行的選舉將採用首創的手機投票應用程式（APP），在確保投票順利的同時也保障選民的隱私，但他承認，參選者將承擔一定風險。

他表示，「因為它們一定是真名實性報名，提出他們的政綱，將來會否被中共懸紅通緝？這也是政治風險」。

香港議會選舉選委會成員、雪梨科技大學副教授馮崇義認為，北京會透過恐嚇或駭客攻擊等方式，阻止選舉順利舉行，因此選委會雇用專家來維護網站，並會針對突發狀況作出不同應對。

他說，「選舉本身就是衝著北京來的。參選人能克服恐懼是他們能獲得選票的基本要求」。

流亡英國的香港民意研究所前成員鍾劍華則對議會的前景持謹慎態度。他認為，在目前的環境下，很多人的生活都被恐懼支配，就算有些人離開香港，也還是要考慮到回港探親的可能，很多人都有所顧忌，未必會參與選舉，「至於最終有多少人參選，就要讓時間和事實去說明了」。

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