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中泰領導會見強調深化合作 習近平肯定泰打擊電信詐騙

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見來華訪問的泰國總理貝東塔。（圖／取自央視）
大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見來華訪問的泰國總理貝東塔。（圖／取自央視）

時值中泰建交50年，大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見來華訪問的泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。習近平表示雙方要鞏固戰略互信，共同應對外部環境的不確定性，中方願同泰方實施好中泰鐵路等旗艦項目，並肯定泰國近日打擊電信詐騙的措施；貝東塔則表示，泰方堅定奉行一個中國政策，期待和中方深化經貿農業等合作。泰方願同中方採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪。

央視新聞客戶端報導，習近平指出，中泰兩國始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益。雙方要鞏固戰略互信，以中泰關係的穩定性和確定性應對外部環境的不確定性。中方願同泰方實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中老泰聯通發展，並深化數位經濟、新能源汽車等新興領域合作。

習近平也表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。

在國際交流方面，習近平表示中方支持泰國擔任瀾湄合作（瀾滄江—湄公河合作，由中國政府推動的區域合作機制）共同主席，祝賀泰國成為金磚夥伴國，願同泰方密切溝通協作，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，增進全球南方團結合作。

貝東塔表示，泰中關係始終始終相互信任、尊重彼此核心利益，建立了特殊的友好合作關係。泰方堅定奉行一個中國政策，期待同中方一道，加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業等領域合作。

針對打擊犯罪和國際合作方面，貝東塔表示，泰方願同中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪。她表示，中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願同中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。

北京 泰國 經貿 習近平 關係 電信詐騙

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