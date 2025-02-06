快訊

蔡康永對談「有特殊意義的人」 全程沒提大S卻4度哽咽無法言語

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

聽新聞
0:00 / 0:00

維吾爾運動與李老師為民發聲 美議員提名諾貝爾獎

中央社／ 台北6日電
眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾。(美聯社資料照)
眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾。(美聯社資料照)

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖5日提名人權組織維吾爾運動（CFU）和社群媒體帳號名為「李老師不是你老師」的李穎為2025年諾貝爾和平獎候選人，表彰他們為維護人民權利和尊嚴所做的不懈努力。

美國之音（VOA）中文網今天報導，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）在聲明中說，「維吾爾運動和『李老師』代表了人類反對中共暴行的堅定不移的立場－不僅揭露了系統性的壓迫，還賦予了無數人敢於直言的力量」。

他說，維吾爾運動確保了世界無法忽視維吾爾種族滅絕的真相，將受害者的聲音帶到全球舞台，打破了中共的沉默之牆。「李老師」已成為言論自由的關鍵生命線，他不顧巨大的個人風險，勇敢突破了中國的防火長城，揭示了公民的抗議活動。

民主黨籍眾議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）在聲明中說，很榮幸提名維吾爾運動和「李老師」為諾貝爾和平獎候選人，以表彰他們為維護全世界人民的權利和尊嚴所做的不懈努力；面對這個時代最緊迫的人權危機之一，他們挑戰不公正，放大那些經常被壓制的人的聲音。

根據「維吾爾運動」官網，該非營利組織成立於2017年，旨在應對中共在新疆對維吾爾人實施的種族滅絕。2022年該組織也曾獲得諾貝爾和平獎的提名。

「李老師不是你老師」是X平台知名帳號，在2020年中國爆發反對疫情封控政策的公民抗爭「白紙運動」期間爆紅，成為來自中國境內各種社會事件的訊息管道，被許多媒體引用報導。

今年的諾貝爾和平獎將在10月宣布並於12月10日頒獎。按照規則，前諾和獎得主、議員、內閣官員和大學教授等人士有資格提名獲獎人選。

白紙運動 維吾爾 美國 諾貝爾

延伸閱讀

美議員籲準商務部長 禁企業遊說以堵晶片出口漏洞

DeepSeek暴紅掀資安風暴 美禁海軍使用 德國說重話了

DeepSeek從新加坡取得Nvidia晶片？ 美追查3國走私管道

歐議員盼泰國勿順從北京遣返維吾爾人 籲歐洲接收

相關新聞

中泰領導會見強調深化合作 習近平肯定泰打擊電信詐騙

時值中泰建交50年，大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見來華訪問的泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shin...

泰「斷網、斷電、斷油」不夠？ 想端掉緬電詐園區仍難

泰國總理貝東塔昨抵華訪問，行前泰國對緬甸米瓦迪詐騙集團大本營斷油、斷電、斷網，被視為展現重視泰中關係及挽回中國遊客信心舉...

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

中國男演員王星赴泰試鏡途中被誘騙至緬甸電詐園區，重創中客遊泰信心。泰國總理貝東塔5日起對中展開四天訪問，6日將會見中國國...

習近平晤吉爾吉斯總統：建好「鋼鐵絲路」

中國國家主席習近平5日在北京與到訪的吉爾吉斯總統賈帕洛夫舉行會談，兩國決定「深化新時代全面戰略夥伴關係」。習近平表示，要...

維吾爾運動與李老師為民發聲 美議員提名諾貝爾獎

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖5日提名人權組織維吾爾運動（CFU）和社群媒體帳號名為「李老師...

陸加強太平洋地區影響力 庫克群島總理下周訪陸

南太平洋島國庫克群島的總理布朗（Mark Brown）將於下周訪問大陸，這次睽違十年的訪問，目標是要改善與大陸之間在貿易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。