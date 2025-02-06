維吾爾運動與李老師為民發聲 美議員提名諾貝爾獎

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖5日提名人權組織維吾爾運動（CFU）和社群媒體帳號名為「李老師不是你老師」的李穎為2025年諾貝爾和平獎候選人，表彰他們為維護人民權利和尊嚴所做的不懈努力。

美國之音（VOA）中文網今天報導，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）在聲明中說，「維吾爾運動和『李老師』代表了人類反對中共暴行的堅定不移的立場－不僅揭露了系統性的壓迫，還賦予了無數人敢於直言的力量」。

他說，維吾爾運動確保了世界無法忽視維吾爾種族滅絕的真相，將受害者的聲音帶到全球舞台，打破了中共的沉默之牆。「李老師」已成為言論自由的關鍵生命線，他不顧巨大的個人風險，勇敢突破了中國的防火長城，揭示了公民的抗議活動。

民主黨籍眾議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）在聲明中說，很榮幸提名維吾爾運動和「李老師」為諾貝爾和平獎候選人，以表彰他們為維護全世界人民的權利和尊嚴所做的不懈努力；面對這個時代最緊迫的人權危機之一，他們挑戰不公正，放大那些經常被壓制的人的聲音。

根據「維吾爾運動」官網，該非營利組織成立於2017年，旨在應對中共在新疆對維吾爾人實施的種族滅絕。2022年該組織也曾獲得諾貝爾和平獎的提名。

「李老師不是你老師」是X平台知名帳號，在2020年中國爆發反對疫情封控政策的公民抗爭「白紙運動」期間爆紅，成為來自中國境內各種社會事件的訊息管道，被許多媒體引用報導。

今年的諾貝爾和平獎將在10月宣布並於12月10日頒獎。按照規則，前諾和獎得主、議員、內閣官員和大學教授等人士有資格提名獲獎人選。