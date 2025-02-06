聽新聞
0:00 / 0:00
維吾爾運動與李老師為民發聲 美議員提名諾貝爾獎
美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的兩黨領袖5日提名人權組織維吾爾運動（CFU）和社群媒體帳號名為「李老師不是你老師」的李穎為2025年諾貝爾和平獎候選人，表彰他們為維護人民權利和尊嚴所做的不懈努力。
美國之音（VOA）中文網今天報導，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）在聲明中說，「維吾爾運動和『李老師』代表了人類反對中共暴行的堅定不移的立場－不僅揭露了系統性的壓迫，還賦予了無數人敢於直言的力量」。
他說，維吾爾運動確保了世界無法忽視維吾爾種族滅絕的真相，將受害者的聲音帶到全球舞台，打破了中共的沉默之牆。「李老師」已成為言論自由的關鍵生命線，他不顧巨大的個人風險，勇敢突破了中國的防火長城，揭示了公民的抗議活動。
民主黨籍眾議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）在聲明中說，很榮幸提名維吾爾運動和「李老師」為諾貝爾和平獎候選人，以表彰他們為維護全世界人民的權利和尊嚴所做的不懈努力；面對這個時代最緊迫的人權危機之一，他們挑戰不公正，放大那些經常被壓制的人的聲音。
根據「維吾爾運動」官網，該非營利組織成立於2017年，旨在應對中共在新疆對維吾爾人實施的種族滅絕。2022年該組織也曾獲得諾貝爾和平獎的提名。
「李老師不是你老師」是X平台知名帳號，在2020年中國爆發反對疫情封控政策的公民抗爭「白紙運動」期間爆紅，成為來自中國境內各種社會事件的訊息管道，被許多媒體引用報導。
今年的諾貝爾和平獎將在10月宣布並於12月10日頒獎。按照規則，前諾和獎得主、議員、內閣官員和大學教授等人士有資格提名獲獎人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言