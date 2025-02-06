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陸加強太平洋地區影響力 庫克群島總理下周訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南太平洋島國庫克群島的總理布朗（Mark Brown）。路透
南太平洋島國庫克群島的總理布朗（Mark Brown）。路透

南太平洋島國庫克群島的總理布朗（Mark Brown）將於下周訪問大陸，這次睽違十年的訪問，目標是要改善與大陸之間在貿易、氣候、旅遊和基礎設施投資的關係

路透指出，隨著美國總統川普凍結外國援助、打擊非法移民並退出因應氣候變遷的「巴黎協定」，部分太平洋島國表達出對美國的擔憂，而這次訪問預計將會加強北京在太平洋地區的影響力。

布朗將於2月10日到14日訪問大陸，他在公告中並未提到與大陸之間具體的合作計畫，但指出兩國之間將達成「一項全面戰略夥伴關係聯合行動計劃」。

他在公告中指出，這次訪問的目的是要加強與中國、紐西蘭和澳洲等主要合作夥伴的關係，既是為了擴大經濟機會，同時也是要確保其主權和國家利益。

庫克群島由南太平洋的15個島嶼組成，是擁有1萬5,000人口的自治國家，與紐西蘭之間保持自由聯合關係（free association）。庫克群島民選政府掌控國內外事務，但居民擁有紐西蘭公民身分。紐西蘭也必須履行憲法義務，對庫克群島的外交、災難和國防援助請求加以回應。

庫克群島去年曾提出一項要求，要建立自己的護照和公民權，該提議被紐西蘭政府拒絕，但允許庫克群島討論獨立問題。

針對這次庫克訪陸行程，紐西蘭外交部發言人表示，紐西蘭政府期望庫克群島政府將就其計劃簽訂的任何可能「具有重大戰略和安全影響」的重大協議與其進行充分協商。

北京 紐西蘭 美國 關係

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