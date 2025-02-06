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抗戰勝利80年 陸委會：中共將訴求反獨促統及兩岸一中

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會指，抗戰勝利80年中共將訴求反獨促統。圖為2015年抗戰勝利70周年時，國軍「漢光31號演習暨紀念抗戰勝利70周年」國防戰力展示在新竹湖口舉行，穿著複刻軍裝的抗戰老兵拿著總統頒發抗戰紀念勝利章，接受所有人的鼓掌致敬。（記者林澔一／攝影）
陸委會指，抗戰勝利80年中共將訴求反獨促統。圖為2015年抗戰勝利70周年時，國軍「漢光31號演習暨紀念抗戰勝利70周年」國防戰力展示在新竹湖口舉行，穿著複刻軍裝的抗戰老兵拿著總統頒發抗戰紀念勝利章，接受所有人的鼓掌致敬。（記者林澔一／攝影）

陸委會就2024年第4季中國大陸情勢提出書面報告，當中針對今年是抗日戰爭勝利80周年，評估中共將辦理相關紀念活動，訴求「反獨」、「促統」及形塑兩岸同屬「一中」。

陸委會在提供給媒體的報告摘要中，就大陸經濟情勢指出，2024年中國大陸經濟成長率為5%，政府債務持續擴張、房價走跌、物價疲弱不振，青年失業率維持在兩位數。國際機構預測2025年中國大陸經濟成長率落在3.9%至4.8%區間，平均為4.3%。

政治與社會上，陸委會表示，2024年遭查中管幹部達58名，創習近平任內新高；中國大陸勞動抗爭持續惡化，建築業、製造業為重災區，欠薪問題已從民營企業蔓延至公立醫院、地方公務員。

軍事上，陸委會指出，共軍正在第一島鏈內外海空域測試聯合作戰能力，強化第二島鏈內遠程區域拒止能力，但尚未建立全軍多領域一體化聯合作戰的網絡信息體系。

而就對台工作，陸委會提到，習近平於全國政協「新年茶話會」、「新年賀詞」強調兩岸同胞一家親與祖國統一；宋濤等透過「新年寄語」，重申「促融、促統」及「反獨、反干涉」舊調，並強調今年將迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年。陸委會指，研判中共屆時將辦理相關紀念活動，訴求「反獨」、「促統」及形塑兩岸同屬「一中」。

在國際方面，陸委會提到中共與大國競合部分，「美中仍激烈競爭」。習近平在美國總統川普就任前表示，「中國式現代化」發展會有疾風驟雨、驚濤駭浪，要保持戰略定力，加強風險意識、鬥爭策略。針對近期各國關切台海議題及與台灣互動，中共強調撼動不了國際「一中原則」的基本格局，重申台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，反對建交國同台灣開展任何形式官方往來。

一中原則 中共 抗日戰爭 習近平 陸委會

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