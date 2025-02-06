快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

李強談2025工作：要敢於打破常規推有感政策

中央社／ 台北6日電
大陸國務院總理李強。（美聯社）
大陸國務院總理李強。（美聯社）

中國全國「兩會」3月將登場，外界關注是否會推出更強的振興經濟政策。國務院總理李強昨天在會議上就將提出的政府工作報告說，新的一年，要敢於打破常規，推出可感可及的政策舉措。

新華社報導，李強5日主持召開國務院第七次全體會議，討論擬提請14屆全國人大三次會議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。

李強表示，新的一年，面對新的形勢和任務，既要注重整體把握，統籌好國內和國外、當前和長遠、宏觀和微觀、發展和安全等關係，切實加強多重目標下各方面工作的高效協同，也要尋求突破突圍，找準潛力足、空間大的發展領域，謀劃好牽引性強、撬動性強的工作抓手，打造更多能夠帶動全局的突出亮點。

他表示，要因時因勢加大逆週期調節力度；聚焦突出問題，整合資源集中發力、同向發力；敢於打破常規，推出可感可及的政策舉措；及時回應關切，加強政策與市場的互動。

李強強調，要以更加強烈的擔當、更加積極的作為推動高質量發展取得新成效。統籌解決國內經濟問題和應對外部挑戰，採取有力舉措在做強國內大循環、推動科技創新、促進產業升級等重點領域實現新突破。

他並表示要進一步增強市場意識、法治意識、服務意識，以更高標準、更大力度打造一流營商環境，為各類企業創新發展提供更好條件。

中國2025年兩會將登場，3月4日與5日先後召開全國政協會議與全國人大會議。李強將在全國人大會議中做政府工作報告。

全國人大 兩會 國務院 李強

延伸閱讀

泰總理今會習近平 中泰高鐵二期核准

陸國務院總理李強：因時勢加大逆周期調節力度 加強政策與市場互動

DeepSeek掀AI波瀾！雄厚財力來源曝 創辦人梁文鋒向大陸總理建言

DeepSeek開發者 是「95後」AI天才少女

相關新聞

陸加強太平洋地區影響力 庫克群島總理下周訪陸

南太平洋島國庫克群島的總理布朗（Mark Brown）將於下周訪問大陸，這次睽違十年的訪問，目標是要改善與大陸之間在貿易...

抗戰勝利80年 陸委會：中共將訴求反獨促統及兩岸一中

陸委會就2024年第4季中國大陸情勢提出書面報告，當中針對今年是抗日戰爭勝利80周年，評估中共將辦理相關紀念活動，訴求「...

李強談2025工作：要敢於打破常規推有感政策

中國全國「兩會」3月將登場，外界關注是否會推出更強的振興經濟政策。國務院總理李強昨天在會議上就將提出的政府工作報告說，新...

原計下周抵台…福建上海踩線團 申請來台碰壁

中國大陸文旅部日前宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者為此規畫旅遊踩線團申請來台，並在農曆年前遞件，計畫二...

中研院士楊儒賓 籲兩岸嘗試找出更好的路

台北書展四日開幕，北投中心新村展位有許多眷村相關文化歷史書籍，並舉辦多場講座，其中去年新當選的中研院院士楊儒賓當天下午發...

習近平晤吉爾吉斯總統：建好鋼鐵絲路

大陸國家主席習近平昨日在北京與到訪的吉爾吉斯總統賈帕洛夫舉行會談，兩國決定「深化新時代全面戰略夥伴關係」。習近平表示，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。