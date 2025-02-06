習近平晤吉爾吉斯總統：建好鋼鐵絲路

大陸國家主席習近平昨日在北京與到訪的吉爾吉斯總統賈帕洛夫舉行會談，兩國決定「深化新時代全面戰略夥伴關係」。習近平表示，要建設好中吉烏鐵路。賈帕洛夫回應，願建設好中吉烏鐵路這條「鋼鐵絲路」，並繼續在台灣等議題上堅定支持北京。

中吉烏鐵路去年十二月廿七日啟動建設，將是大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短九百公里，節省七至八天，將改變當前地緣經濟格局。習近平曾稱，要努力把該鐵路打造成為共建「一帶一路」合作新的示範項目，為建構更緊密的中國─中亞命運共同體注入新動力。

據新華社，習近平表示，大陸願持續擴大經貿投資合作，進口更多吉爾吉斯優質商品，並支持更多陸資企業赴吉投資。「要全面提升互聯互通水平，高標準、高品質建設好中吉烏鐵路」，開通更多客貨運航班，並拓展跨國電商、大數據、人工智慧等合作。習近平並指願與吉方密切協作提升中國─中亞機制合作水平，做實做強上合組織。

據報導，賈帕洛夫表示，兩國關係近年提升到新水平，大陸是吉方可靠的朋友和夥伴。吉方將繼續在台灣、涉疆、涉港等議題上堅定支持中方，願與中方推動吉中命運共同體建設取得更多成果，高品質共建「一帶一路」，建設好中吉烏鐵路這條「鋼鐵絲路」。

俄通社報導，賈帕洛夫此行還將與大陸總理李強、人大委員長趙樂際會談，並出席七日的哈爾濱亞冬運開幕式。吉爾吉斯卡巴爾通訊社指，雙方元首會談後簽署了二十餘份合作文件。