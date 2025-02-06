中研院士楊儒賓 籲兩岸嘗試找出更好的路

台北書展四日開幕，北投中心新村展位有許多眷村相關文化歷史書籍，並舉辦多場講座，其中去年新當選的中研院院士楊儒賓當天下午發表演講，針對兩岸議題提出思考，並拋出「四件禮物可作為兩岸共同分享」的想法。

楊儒賓的演講以「『台灣』與『中華』互贈的四件禮物」為題，他在演講開頭提到自己相當擔憂戰爭，兩岸累積的仇恨或者誤解「其實夠多了」，「我們應該嘗試去找出一條更好的路」。談到台灣，他首先指自己認為一九四九年來這段時間是「四百年來台灣史上最好的時候」，也是「兩千年來整個中國史上最好的時候」，他所要提到的四點，可以變成兩岸共同分享的要素。

第一個禮物是跟南島語系的互動。他提到，中國需要海洋、不可能不碰到跟各地原住民跟南島民族的問題，可是在整個中國裡有跟南島民族相處經驗的基本上只有台灣。此外，十七世紀後大部分的南島民族跟母國相處都是災難，相對之下，台灣的原住民跟漢人相處「成績還不是太壞」。

第二件禮物是宗教共和國的經驗。他強調，各個宗教在台灣基本上都可以得到自由的發展，值得對岸好好考慮為什麼有新疆、西藏、家庭教會問題？「跟黨意有衝突的話，到底是黨要改還是宗教要改呢？」。第三件禮物為「天下意識的反抗經驗」，楊儒賓認為，共產中國也代表對資本主義、帝國主義的反抗，但辛亥革命有更重要的反抗意義，而且這意義在一九四九年的台灣顯示得更清楚。

第四件禮物是儒家現代化方案及其實踐的經驗。楊儒賓把中華民國的現代化方案稱作「儒家方案」，指出儒家是把民主做一個最重要的補充，也與孟子學中的「天下為公」相關。與一九四九年的共產主義方案相較，中華民國模式較為合理，因鄧小平改革開放即在於「跟中華文明和解」，而且「中華人民共和國根本就是在模仿中華民國」，但是模仿不到底，「對政治現代化不敢去碰」。

最後他強調，台灣應該「勇敢地跟對岸溝通、對話」，上述四件禮物「對整個中國的發展都是有好處的」。