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泰總理今會習近平 中泰高鐵二期核准

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯廖玉玲／綜合報導
泰國總理貝東塔五日傍晚飛抵北京首都機場展開四天的訪問。圖／取自貝東塔臉書
泰國總理貝東塔五日傍晚飛抵北京首都機場展開四天的訪問。圖／取自貝東塔臉書

泰國總理貝東塔昨日起對大陸展開四天訪問，今日將會見大陸國家主席習近平、人大委員長趙樂際，並與大陸國務院總理李強舉行會談，兩國並將簽署多項包括經貿投資等事務在內的諒解備忘錄。在貝東塔抵達北京前一天，泰國內閣四日甫批准中泰高鐵第二期工程，總投資額逾三四○○億泰銖（約台幣三三二二億元）。

綜合陸媒、泰媒報導，中泰高鐵第二期工程（呵叻至廊開段）全長約三五七公里，將連結一期工程（曼谷至呵叻段）的鐵路，沿途設五個車站，並在廊開府建設一個貨運中轉中心，為跨境鐵路貨運中轉提供一站式服務，工程預計於二○三○年完工。

中泰高鐵第一期工程是在二○一七年七月獲批建設，全長約二五三公里，預計於二○二八年建成通車，目前工程進度約百分之卅六，稍有延宕。而作為大陸與泰國共建「一帶一路」項目，中泰高鐵是泰國第一條高鐵，將實現與中寮鐵路銜接，可直接抵達大陸雲南省昆明。

中泰高鐵路線圖 製表／廖士鋒 圖／聯合報提供
中泰高鐵路線圖 製表／廖士鋒 圖／聯合報提供

貝東塔昨日傍晚飛抵北京，展開四天訪陸行程，泰國總理府發言人指，貝東塔將利用此次訪問推動兩國在經濟、貿易和投資問題上的合作。貝東塔將與大陸針對推動半導體供應鏈、電動車電池製造與開發、加速中泰高鐵一期、二期建設等議題進行討論。貝東塔也將尋求與陸方合作打擊網路詐騙，並重申泰國將更重視遊客安全措施，不會讓跨國犯罪集團利用泰國作為中轉站。

貝東塔訪陸前夕，彭博資訊報導，鑒於詐騙橫行幾乎快到動搖國本的程度，泰國將對緬甸米瓦迪詐騙集團大本營斷油、斷電、斷網。大陸外交部發言人林劍昨日回應指，「中方對相關國家採取強有力的措施表示歡迎，願同泰國等相關國家共同努力，加強執法合作，堅決打擊網賭電詐，維護海外中國公民的安全和合法權益，維護中國與有關國家正常人員往來交往的秩序」。

泰國 詐騙集團 高鐵

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