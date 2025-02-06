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原計下周抵台…福建上海踩線團 申請來台碰壁

聯合報／ 記者周湘芸陳宥菘／台北報導
陸委會副主委梁文傑。 記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑。 記者陳宥菘／攝影

中國大陸文旅部日前宣布近日將恢復福建上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者為此規畫旅遊踩線團申請來台，並在農曆年前遞件，計畫二月十日分兩團來台，不過交通部觀光署表示，已依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位，等同未同意此次踩線團申請來台。

據了解，陸方早在農曆年前就已遞件，不過觀光署直到三日開工日，都稱尚未收到申請案件，一直到下午才稱已於二月三日收辦此案，並已依「宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位，原預計下周來台的福建、上海兩個踩線團恐無法順利成行，讓旅遊業者相當錯愕。

中華民國旅行業同業公會全國聯合會表示，大陸先前開放福建居民到金門、馬祖時，也沒要求小兩會協商，現在上海及福建要開放就以小兩會為由阻擋，擺明就是我方政府蓄意不想開放。

全聯會強調，先前業界就跟政府建議，對岸若想放人來，我方就先開放看對方誠意，現在我方反而對這些交流團嚴審，「真的太過頭了」，很多觀光業者都很不滿。

大陸踩線團總計近卅人，原定二月十日來台，主要由雙方旅行業者互相交流，行程一路從台北延伸到高雄，安排拜會台灣業者及公會，討論將來兩岸旅遊交流事宜。此次踩線團來訪不僅是旅行業者引領期待，各觀光產業也都很關心。

對於我方希望重啟小兩會進行協商，中華民國旅行業同業公會全國聯合會理事長吳盈良坦言，小兩會不是民間公協會可以代表，政府若認為要重啟，就要自己找管道想辦法，而不是喊口號，政府有他們的考量，就請他們積極有效處理。

對於陸委會及觀光署多次強調要重啟小兩會，台灣應該要先釋出善意為基礎，再看如何恢復協商，而非堅持要重啟協商才可放行，事實上，此次大陸業者來台也多是跟台灣業者交流，本質上沒有不同。

對此，陸委會副主委梁文傑昨天表示，我方台旅會已經依照既有平台向陸方海旅會聯繫，但目前陸方還沒有回應。他並稱，沒有設定等待對方回覆的「期限」。

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