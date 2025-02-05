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辜嚴倬雲逝世 陸國台辦沉痛哀悼：海協會已向家屬致電

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間對於辜嚴倬雲逝世表示沉痛哀悼，圖為朱鳳蓮先前主持記者會。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間對於辜嚴倬雲逝世表示沉痛哀悼，圖為朱鳳蓮先前主持記者會。記者廖士鋒／攝影

嚴復孫女、前婦聯會主委、前海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲4日逝世，大陸國台辦5日晚間表示沉痛哀悼，並強調辜嚴倬雲堅持九二共識，積極促進兩岸交流。陸方指出海協會已向家屬致電，但並未提出，是否會派員來台。

國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間以答記者問指出，「驚悉辜嚴倬雲女士辭世，我們深感悲痛。海峽兩岸關係協會已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電」。

朱鳳蓮表示，辜嚴倬雲女士承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

她強調，辜嚴倬雲女士堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。「我們對辜嚴倬雲女士辭世表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問」。

朱鳳蓮並未提及大陸方面是否會派員來台悼念。

陸委會副主委梁文傑5日指出，陸委會對辜嚴倬雲逝世表達深切哀悼之意；如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。

國台辦 朱鳳蓮 辜嚴倬雲

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