聽新聞
0:00 / 0:00
辜嚴倬雲逝世 陸國台辦沉痛哀悼：海協會已向家屬致電
嚴復孫女、前婦聯會主委、前海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲4日逝世，大陸國台辦5日晚間表示沉痛哀悼，並強調辜嚴倬雲堅持九二共識，積極促進兩岸交流。陸方指出海協會已向家屬致電，但並未提出，是否會派員來台。
國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間以答記者問指出，「驚悉辜嚴倬雲女士辭世，我們深感悲痛。海峽兩岸關係協會已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電」。
朱鳳蓮表示，辜嚴倬雲女士承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。
她強調，辜嚴倬雲女士堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。「我們對辜嚴倬雲女士辭世表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問」。
朱鳳蓮並未提及大陸方面是否會派員來台悼念。
陸委會副主委梁文傑5日指出，陸委會對辜嚴倬雲逝世表達深切哀悼之意；如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言