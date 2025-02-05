陸國務院總理李強：因時勢加大逆周期調節力度 加強政策與市場互動

大陸國務院總理李強5日主持大陸國務院第七次全體會議時表示，要錨定發展目標因時因勢加大逆周期調節力度，聚焦突出問題整合資源集中發力，敢於打破常規推出可感可及的政策舉措，及時回應關切加強政策與市場的互動。

新華社報導，大陸國務院第七次全體會議討論了擬提請十四屆全國人大三次會議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。

李強表示，面對新一年的新形勢，大政方針、戰略部署已非常明確，要系統化創造性地抓好落實。既要注重整體把握，綜合平衡好國內和國外、當前和長遠、宏觀和微觀、發展和安全等關係，在多重目標中找到有效路徑，也要尋求突破突圍，找準潛力足、空間大的發展領域，謀劃好牽引性強、撬動性強的工作抓手，打造更多能夠帶動全局的突出亮點。

李強強調，要以更加強烈的擔當、更加積極的作為推動高質量發展取得新成效。要堅定信心、知難共進，客觀辯證看待外部形勢變化，統籌解決大陸國內經濟問題和應對外部挑戰，變壓力為動力，採取有力舉措在做強國內大循環、推動科技創新、促進產業升級等重點領域實現新突破，並著眼長遠打造中國大陸發展新優勢。

李強也稱，要進一步增強市場意識、法治意識、服務意識，以更高標準、更大力度打造一流營商環境，為各類企業創新發展提供更好條件，為各類人才幹事創業提供更多機會，凝聚全社會的智慧和力量。

李強前一次公開會議落在農曆春節假期前的1月20日，他主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議時，而DeepSeek創辦人梁文鋒也參與了座談。

李強當時要表示圍繞做大做強國內大循環打通堵點卡點，打造一流營商環境，激發各類經營主體活力，有序擴大自主開放、單邊開放。要以科技創新推動新舊動能轉換，集中力量突破關鍵核心技術和前沿技術，加快推進科技成果產業化，努力培育更多經濟新增長點。