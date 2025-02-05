泰國總理貝東塔抵北京 陸副外長華春瑩接機
泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）2月5日抵達北京，展開4日訪問中國大陸行程。貝東塔希望藉這次訪問，挽回大陸民眾對赴泰旅遊的信心。
據新華社，貝東塔這次是應大陸國務院總理李強邀請，2月5日至8日正式訪問中國大陸。
據貝東塔在社交網站臉書上載的圖片，中方接機官員包括新任大陸外交部副部長華春瑩。貝東塔1月28日曾談論訪華一事，她稱屆時會與中國官員討論打擊網上金融詐騙、旅遊及應對汙染等問題。
泰國近日發生大陸男演員王星在當地遭誘騙至緬甸詐騙園區的事件，使泰國旅遊業遭受打擊。貝東塔嘗試穩住外界信心，除了要求有關部門打擊跨國犯罪，更利用人工智慧AI錄製影片，用普通話表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回中國遊客在農曆新年期間前往泰國旅遊的信心。
另據央視新聞報導，泰國副總理兼國防部長普坦2月4日晚上宣布，自2月5日早上9時（北京時間早上10時）起對泰緬邊境的緬甸地區斷電、斷網路和斷汽油。
普坦4日較早前已預告，將下令對泰緬邊境的緬甸地區斷電，並警告如有怠慢者將調職。最終他在與泰國國家安全委員會召開會議後，宣布最新決定。
央視新聞報導，根據1996年泰國內閣決議，允許泰國地方電力局向鄰國村莊出售電力，目前，泰國電力局為緬甸的五個地區供應電力，包括妙瓦底地區。
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