退役軍警涉國安案件 陸委會：指廣義司法警察

陸委會副主委兼發言人梁文傑日前表示，8成5國安案件與退役軍警有關，前立委游毓蘭批評，目前可查資料中「沒有一個是警察」；梁文傑今天回應，「警」所指為廣義司法警察。

游毓蘭5日於個人社群貼文表示，梁文傑日前在記者會上指稱「8成5國安案件都是退役軍警」，使得退警團體炸鍋（指情緒反應激動），「在陸委會提供的所謂國安案件（公開資料）中，根本沒有一個是警察」。

梁文傑5日回應，先前所提8成5國安案件與退役軍警有關，「警」所指為廣義司法警察，包括退役的調查局人員、海巡人員等；目前在統計資料中，確實沒有看到一般警察。

梁文傑於1月23日陸委會例行記者會上被問及對於退役陸軍中將高安國涉收中共資金、做為中共侵台內應等狀況評論，他當時表示，中共有計畫、有組織地培養這些勢力，目前逾8成5國安案件與退役軍警有關，這個狀況值得憂心。