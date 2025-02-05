巴拿馬退出一帶一路 中國喊話：堅定信心勿受干擾

針對巴拿馬總統穆里諾日前宣布將退出中國「一帶一路」合作，中國外交部發言人林劍今天說，中國與巴拿馬的「一帶一路」合作正常開展，希望「有關方面堅定信心不要受到外來干擾」，從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益，作出「正確決策」。

中國外交部下午舉行例行記者會，美國質疑巴拿馬與中國合作及允許香港企業投資當地港口等議題，成為外媒關注焦點之一。林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍說，近期美方在巴拿馬運河問題上發表「不負責任的言論」，蓄意曲解甚至攻擊抹黑有關合作，中方對相關行徑表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

目前中巴兩國在共建「一帶一路」架構下的合作正常開展，「不斷取得豐碩成果」。希望「有關方面堅定信心不要受到外來干擾」，從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益，作出「正確決策」。

林劍並針對美方質疑香港企業投資巴拿馬港口說，巴拿馬是國際投資的匯聚之地，歷來以良好的法治和透明的營商環境聞名於世，相信巴國會為包括「中國香港企業」在內的各國、各地區企業，提供公平公正的環境。