川普稱不急與習近平通話 陸外交部：需要平等相互尊重對話

在美國對中國商品加徵10%關稅、大陸官方隨即祭出反制措施後，大陸外交部表示，中美現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話。

有美國官員早前稱美國總統川普將在星期二（2月4日）與大陸國家主席習近平通話，川普當天在白宮回應記者相關問題時說：「沒有。我會在合適的時機和他談的。我不著急。」

大陸外交部發言人林劍星期三（2月5日）在例行記者會上回應此事時說，中美元首1月17日通話時，中方已經闡明了原則立場，雙方也已就開展互利合作達成了原則共識。 「現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話。」

川普對中國商品加徵的10%關稅於北京時間星期二下午1時零1分生效。大陸國務院關稅稅則委員會隨後發布通告宣布，從2月10日起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

中方通告指出，將對煤炭和液化天然氣加徵15%關稅，具體商品共八類； 對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車則加徵10%關稅，具體商品共72類。