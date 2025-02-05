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中國避答川習何時通話 指美中不需要加稅而是對話

中央社／ 台北5日電
大陸外交部發言人林劍。（圖／取自中國外交部官網）
大陸外交部發言人林劍。（圖／取自中國外交部官網）

美中相互宣布加徵關稅，貿易戰再度爆發，美國總統川普與中國國家主席習近平何時能 通話受到矚目。但中國外交部發言人林劍今天面對外媒追問時迴避作答，僅強調美中現在需要的不是單方面加徵關稅，而是平等和相互尊重的對話與協商。

中國外交部下午舉行例行記者會，美中相互宣布加徵關稅及川普（Donald Trump）政府的涉中措施，成為現場外媒提問焦點。林劍在作答時，作上述表示。

對於外媒輪番提問川普與習近平何時通話時，林劍並未作答，僅指「中方注意到有關報導」，兩國元首1月17日通話時，中方已經闡明了原則立場，雙方也已就開展互利合作達成原則共識。

林劍又說，美中現在需要的不是「單方面加徵關稅」，而是「進行平等和相互尊重的對話與協商」。美方以芬太尼問題為由，對中國商品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿堅決反對。

他宣稱，中方採取的措施是「維護自身正當權益的必要之舉」，「貿易戰、關稅戰沒有贏家，施壓威脅對中國行不通」。中方敦促美方糾正錯誤做法，通過平等磋商解決各自的關切，推動中美關係穩定健康可持續發展。

林劍聲稱，中方是世界上「禁毒政策最嚴格，執行最徹底的國家之一」，「芬太尼是美國的問題，根子在美國自身」，本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼類的問題提供了幫助。

針對美國同時取消價值低於800美元包裹的「小額豁免」條款，林劍說，中方敦促美方停止將經貿問題政治化、工具化，停止無理打壓中國的企業，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美國的小額貨物關稅豁免條款，在過去大幅促進Temu及SHEIN等電商公司在當地發展，這些平台能夠每天向美國運送數百萬個小包裹。

川普 美國 芬太尼

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