辜嚴倬雲辭世 陸委會：表達深切哀悼之意

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲，陸委會副主委兼發言人梁文傑表達深切哀悼之意，將與海基會密切配合，協助家屬處理相關治喪事宜。

大陸委員會（陸委會）5日下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，辜嚴倬雲長期協助辜振甫推動兩岸交流，在維護台海和平、促進兩岸關係發展及持續對話上發揮重要影響力，對於辜嚴倬雲所做出的貢獻，表達高度敬意與哀悼之意。

梁文傑指出，倘若有中國大陸相關人士有意願來台弔唁的話，政府將在尊重家屬意願前提下，提供必要協助。由於目前僅設有靈堂，沒有公開告別式，不確定對岸會否派人來台，目前為止沒有收到相關申請。

梁文傑提到，陸委會與海基會是「海陸一家」，陸委會主委邱垂正將於明天下午1時15分前往弔唁。