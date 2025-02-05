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辜嚴倬雲辭世 陸委會：陸方人士有意來台弔唁 願協助

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲。陸委會副主委梁文傑5日表示，陸委會對此表達深切哀悼之意；如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。圖為辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻。（本報資料照片）
海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲。陸委會副主委梁文傑5日表示，陸委會對此表達深切哀悼之意；如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。圖為辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻。（本報資料照片）

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲。陸委會副主委梁文傑5日表示，陸委會對此表達深切哀悼之意；如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。

梁文傑在例行記者會上表示，陸委會對辜嚴倬雲辭世表達深切哀悼之意，並將與海基會密切配合，協助家屬處理相關治喪事宜。辜嚴女士生前長期協助海基會辜前董事長推動兩岸交流對話，發揮重要的影響力。陸委會對辜嚴女士促進兩岸關係發展及持續對話所做出的貢獻，表達敬意。

梁文傑說，如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。他並指，目前還沒有收到相關申請，也不確定陸方那邊會不會派人過來。

梁文傑說，陸委會主委邱垂正將在6日下午前往靈堂弔唁，「海陸一家，會致上最高的敬意」。

海基會也已表示，海基會董事長吳豊山與副董事長羅文嘉將於7日上午親往弔唁，並囑咐業務單位全力協助治喪事宜。

海基會稍早指出，頃聞該會辜振甫創會董事長遺孀辜嚴倬雲女士於2月4日仙逝，本會謹表沉痛悼念之意。辜嚴女士長期協助辜前董事長推動兩岸交流，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行歷史性的「辜汪會談」，以及1998年10月辜前董事長首度率團赴中國大陸進行「辜汪會晤」，辜嚴女士均陪同前往，並發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰。

梁文傑 海基會 陸委會

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