習近平晤吉爾吉斯總統 盼深化發展戰略對接

大陸國家主席習近平，5日在北京人民大會堂與來訪的吉爾吉斯總統賈帕洛夫會談。習近平表示，願同吉方深化發展戰略對接，擴大治國理政經驗交流，推進全方位互利合作，攜手維護兩國共同利益，推動中吉命運共同體建設更好落地走實。

《環球時報》5日稱，亞洲冬季運動會將於7日在哈爾濱開幕，大陸迎來新春「訪華潮」。包括巴基斯坦總統札達里、吉爾吉斯總統賈帕洛夫4日抵陸國是訪問；泰國總理貝東塔、汶萊蘇丹哈山納包奇亞5日也赴陸。大陸專家認為，當前國際形勢複雜多變，新一輪訪華潮凸顯大陸推進外交議程、靈活應對各種情況的努力。

大陸外交部官網發布，與賈帕洛夫會談時，習近平強調，雙方要繼續開拓思路，以高品質共建「一帶一路」為主線，推動互利合作不斷深入。中方願持續擴大經貿投資合作，進口更多吉爾吉斯優質商品，支持更多中資企業赴吉投資興業，希望吉方切實保障大陸投資者合法權益。

習近平指出，大陸將全面提升互聯互通水準，高標準、高品質建設好中吉烏鐵路，同步推進既有口岸現代化改造，開通更多客貨運航班，為兩國人員往來和貨物流通提供更多便利。拓展跨境電商、大資料、人工智慧等新質生產力合作，打造新增長點。

習近平表示，中方願同吉方密切協作，提升中國－中亞機制合作水準，做實做強上海合作組織，維護以聯合國為核心的國際體系，踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，攜手構建人類命運共同體。

據大陸外交部新聞稿，賈帕洛夫稱，吉方將繼續在台灣、涉疆、涉港等問題上堅定支持中方。吉方願與中方推動吉中命運共同體建設取得更多成果，高品質共建「一帶一路」，建設好中吉烏鐵路這條「鋼鐵絲路」，推進產業、投資、貿易、交通、電子商務、教育等領域合作。

面對國際地區形勢的複雜變化，賈帕洛夫稱，吉方願同中方緊密合作，推動上海合作組織和中國－中亞機制取得更大發展，積極落實三大全球倡議，共同維護地區和世界和平穩定。

賈帕洛夫上次訪陸是2023年，當時他是出席首屆中國—中亞峰會。兩國元首會談後，決定將兩國關係提升為「新時代全面戰略伙伴關係」。習近平與賈帕洛夫上次會晤是2024年4月，於上海合作組織哈薩克阿斯塔納峰會前夕進行。