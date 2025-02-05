快訊

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事 臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

美國停收中港包裹 貨運組織：可能使貨品滯港

中央社／ 香港5日電

香港貨運組織指出，美國方面暫停接收來自中國大陸和香港的包裹，對電商平台帶來嚴重影響，部分貨品可能會滯留香港，美國消費者也有可能因為未能收取貨品而要求退款。

據報導，美國郵政宣布，由當地4日起，暫停接收來自中國大陸和香港的入境國際包裹，但信件不受影響；暫停措施將持續至另行通知。

香港付貨人委員會主席林宣武今天向本地媒體說，近年很多中國大陸出口電商產品經大陸或香港郵政處理並轉送世界各地，美方實施上述措施後，業界或會暫停發貨，部分貨品或會滯港。

他說，如果電商需要郵寄貨物到美國，可以改為選用大型國際速遞公司，以專屬快遞機隊運送，但成本可能貴一半，清關手續程序也比較繁複，延遲收貨日期。

另外，香港政黨經濟民生聯盟副主席、立法會議員林健鋒表示，相信商界會靈活應對美方的上述做法，並指本地商界已就中美貿易戰做好準備，過去幾年將部分生產線搬到亞洲其他地方，預計影響不太大。

美國 電商 香港

延伸閱讀

美國暫停接收中港包裹 分析：削弱中國電商競爭力

川普大刀整肅 美援外機構宣布全球員工休假

關稅戰再起 中國智庫學者連番撰文稱美國霸凌

普通人的民主抗爭：專訪「歐洲香港人聯盟」

相關新聞

蘋果連2年蟬聯全球智慧手機出貨量榜首 小米穩居第3

市調機構Canalys於5日發文稱，2024年全球智慧手機市場增長7%，達到12.2億支，實現了在連續2年下滑後的反彈。...

陸反制美關稅 大陸官媒：會再依美方措施動態調整

大陸官方4日起，提出多項措施反制川普政府的新增關稅措施，其中自本月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10-15%關...

DeepSeek竄紅大舉招兵買馬 年薪最高近700萬元

據陸媒報導，中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）旗下AI爆紅後，近期擴大招聘，公布52個在北京及杭州的職...

冰雪旅遊火爆 哈爾濱機場客貨量增長破紀錄

哈爾濱機場3日發布消息說，今年1月份，哈爾濱機場共保障了航班起降16848架次，完成旅客吞吐量268.7萬人次、貨郵吞吐...

美國郵政停收陸、港包裹 衝擊陸電商Shein和Temu

美國郵政管理局（USPS）4日公告，自即日起暫停接受來自中國大陸和香港郵政的入境國際包裹，直至另行通知為止。外界相信，依...

假期歸來A股走勢分化 貿易戰升級之際在岸人民幣補跌

儘管4日的港股市場和美股中概股雙雙大漲，但似在今天（5日）未能給大陸A股足夠支撐；同時，在中美貿易戰升級之際，5日A股指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。