美國停收中港包裹 貨運組織：可能使貨品滯港
香港貨運組織指出，美國方面暫停接收來自中國大陸和香港的包裹，對電商平台帶來嚴重影響，部分貨品可能會滯留香港，美國消費者也有可能因為未能收取貨品而要求退款。
據報導，美國郵政宣布，由當地4日起，暫停接收來自中國大陸和香港的入境國際包裹，但信件不受影響；暫停措施將持續至另行通知。
香港付貨人委員會主席林宣武今天向本地媒體說，近年很多中國大陸出口電商產品經大陸或香港郵政處理並轉送世界各地，美方實施上述措施後，業界或會暫停發貨，部分貨品或會滯港。
他說，如果電商需要郵寄貨物到美國，可以改為選用大型國際速遞公司，以專屬快遞機隊運送，但成本可能貴一半，清關手續程序也比較繁複，延遲收貨日期。
另外，香港政黨經濟民生聯盟副主席、立法會議員林健鋒表示，相信商界會靈活應對美方的上述做法，並指本地商界已就中美貿易戰做好準備，過去幾年將部分生產線搬到亞洲其他地方，預計影響不太大。
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