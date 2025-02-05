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美中關稅戰！人民日報：擴大內需 有利化解外部衝擊

中央社／ 台北5日電

美中關稅戰展開，中國官媒人民日報今天頭版頭條以「全方位擴大國內需求」為題報導，指「擴大內需」是當前和今後一段時間中國經濟工作的重要任務，也有利於化解「外部衝擊」和外需下降帶來的影響。

人民日報這篇文章指出，2024年中央經濟工作會議在部署2025年重點任務時，把「擴大國內需求」擺在首位，強調「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。

文章指出，當前中國面臨的國際環境複雜嚴峻，國內需求不足的挑戰仍然較大。擴大內需「不是權宜之計，而是戰略之舉」。著力擴大國內需求，是當前和今後一段時間經濟工作的重要任務。

文章引述中國國務院發展研究中心市場經濟研究所二級研究員王微表示，從國際經驗看，大國經濟的特徵都是內需為主導、內部可循環。環顧全球，美國、德國、英國等在人均國內生產毛額（GDP）突破2萬美元時，內需結構均表現出「內需主導、消費引領」的特徵。中國內需不足，消費率較低，更加凸顯了擴大內需的戰略意義。

中國社會科學院財經戰略研究院研究員依紹華表示，擴大國內需求有利於化解外部衝擊和外需下降帶來的影響。當前世界經濟復甦乏力，貿易保護主義、單邊主義和地緣政治衝突交織，加大了世界經濟運行的不確定性，給外需帶來不小的困難和挑戰。

依紹華表示，在這個大背景下，實施擴大內需戰略是中國積極應對國內外環境變化、增強發展主動性的長久之策。

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