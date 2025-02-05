回應川普要求？傳巴拿馬考慮取消李嘉誠港口特許經營權

彭博引述知情人士表示，巴拿馬正在評估，是否取消與香港首富李嘉誠在巴拿馬運河經營港口的合約，試圖透過讓步，減輕美國總統川普針對中國大陸在這條主要水路影響力的疑慮。

1月20日，川普在宣誓就職典禮重申將奪回巴拿馬運河，聲稱運河遭到陸方把持。同日，巴拿馬政府針對香港公司「和記港口」（Hutchison Ports）在運河兩端的辦公室展開審計工作，被視為回應川普的行動。

彭博報導，知情人士指出，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）政府正在評估取消與李嘉誠的長江和記實業旗下子公司「和記港口」現有合約的可能性。知情人士補充，目前尚未做出任何決定，政府將遵循正當程序，以避免訴訟的方式進行。針對報導，巴拿馬總統辦公室沒有立即回應，和記港口同樣未回應。

川普先前表明，大陸掌握巴拿馬運河太多控制權，並放話不排除以武力收回巴拿馬運河。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日訪問巴拿馬時也表示，當局必須採取行動，遏制陸方對美國建造運河的「不可接受」影響。

此外，英媒《金融時報》報導，巴拿馬總審計署（Contraloría General de la República de Panamá）20日在社群平台X公開影片，畫面可見約10名身穿西裝的男女，進入和記港口位於當地的辦公室。巴拿馬總審計署說，「今天管理局審計員進入和記港口公司，進行全面審計，目的是保證公共資源受到高效、透明使用。」此舉似是在回應川普曾述巴拿馬被陸方控制等言論。

1997年「和記港口」獲得於巴拿馬運河營運2處港口，即巴爾博亞港（Balboa）、克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權，特許經營權在2021年續期，延長至2047年。「和記港口」是香港上市集團長江和記實業旗下的港口業務，該集團在24個國家擁有53個港口，包括英國、德國和香港。

另外，2名律師3日將和記告上法院，認為該公司違反憲法，其中1名律師卡斯特羅（Norman Castro）表示，特許權包括過多的稅收減免，將大片土地割讓給港口公司，違反憲法保障「公共利益高於私人利益」的規定。