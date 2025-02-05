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紀念抗暴66週年！西藏台灣人權連線發起 「為西藏自由而騎」

中央社／ 台北5日電

西藏抗暴日在今年3月10日滿66週年，西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，透過騎乘腳踏車表達「循環持續不斷」意義，也盼讓更多人知道西藏被中共壓迫的苦難。

西藏台灣人權連線與數個聲援團體5日上午9時在二二八公園集合，接著騎乘腳踏車抵赴立法院群賢樓前。現場接力短講後，車隊繼續出發，途中經過中國銀行，最後終點為台北101。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁為「為西藏自由而騎」活動發起人，他在2011年發起，後來成為抗暴紀念日前夕倡議行動。札西慈仁說，海外藏人有責任代表西藏站出來，透過各式活動，持續為西藏蒙受的苦難發聲。

札西慈仁表示，團結是非常重要的，中共不會開心看到團結的力量，流亡海外的西藏人、維吾爾人、香港人一起到了台灣，必須展現出團結力量，「我們各式各樣活動一起做，有一天，我們會達到目的」。

西藏青年會主席貢布頓珠從印度來到台灣參加「為西藏自由而騎」活動。貢布頓珠提到，在中共獨裁統治下，西藏認同正在被抹除，中共正對西藏進行全面的文化滅絕，包括將藏人小孩送入殖民政策導向學校，需要外界更多的擔憂與關注。

貢布頓珠指出，從1959年以來，海外的、境內的西藏人相繼挺身對抗中共非法統治，在數次大規模起義、抗議中犧牲了生命；西藏人直到現在仍未放棄爭取西藏的自由與獨立，「西藏人不會放棄，會持續為了西藏的自由與獨立繼續奮鬥」。

貢布頓珠強調，西藏人、維吾爾人、南蒙古人、香港人還有台灣人，各個受到中共壓迫的人民必須站在一起，持續地在世界各地發聲，讓中國政府為其錯誤行為與擴張性殖民政策付出代價、負起責任。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，現在的香港再也沒有辦法在公開場合說出任何內心想說的話；幸運的是來到台灣，還可以在對抗極權民主前線繼續共同守護民主、自由等價值，希望各界可以持續關注香港、西藏等議題。

據西藏台灣人權連線官網介紹，西藏於1951年遭中共入侵，嚴重侵害藏人宗教、文化及傳統；1959年3月10日拉薩萬人示威蔓延成為西藏全境抗暴行動，這場行動隨即遭中共軍隊血腥鎮壓、死傷無數，達賴喇嘛被迫流亡海外，於印度成立流亡政府，這是西藏抗暴日的由來。

中共 台灣人 西藏

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