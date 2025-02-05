聽新聞
0:00 / 0:00

泰總理今訪陸 將會見習近平 挽陸客信心

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸外交部昨宣布，應國務院總理李強邀請，泰國總理貝東塔今起至八日對大陸進行正式訪問。泰媒報導，大陸演員王星遭拐騙至緬甸事件後，重創陸客赴泰旅遊市場，貝東塔此行旨在重建陸客信心。

綜合大陸和泰國媒體報導，貝東塔上周表示，她訪陸期間將與大陸國家主席習近平會面，將尋求大陸協助遏制有關泰國「不安全」的負面傳聞，也會表達泰國對鄰國電詐園區的關注，計畫討論打擊網路金融詐騙、旅遊及應對汙染等問題。

泰緬邊境電詐猖獗，已衝擊大陸旅客赴泰旅遊意願，農曆春節前曾出現一波機票、旅行團退訂潮。泰國為力挽陸客信心，曾發布一則生成式ＡＩ影片，由貝東塔用中文向陸客保證安全。

在貝東塔到訪前夕，泰國副總理兼國防部長普坦昨證實，已下令泰國電力局切斷緬泰邊境詐騙園區的電力供應，以維護國家安全。

貝東塔昨表示，泰國政府對此事沒有任何猶豫，因為當前局勢已對泰國民眾和國家形象造成了重大影響，因此必須採取嚴厲措施。至於是否會追究綁架案及電詐案背後主使者的責任，她稱必須依法處理，絕不能放任不管，並強調這不僅是一個國內問題，更是嚴重的國際問題，所有國家對此都十分關注。如果抓到肇事者卻不採取任何行動，泰國將失去國際信譽。

泰國旅遊與體育部長索拉翁早前表示，他將隨貝東塔訪陸，泰國將向大陸表明已做好一切準備迎接陸客。

泰國 詐騙 陸客

延伸閱讀

泰國內閣通過「泰中高鐵」第2階段 曼谷坐到昆明2030全線通車

打擊詐騙園區！泰國將「切斷供電」部分緬甸邊境 最快今執行

遭大陸犯罪集團騙至國外！上百泰女被迫取卵 沒錢贖身遭囚禁

遭陸方質疑旅遊安全！泰國總理親自出馬 將訪陸討論打詐、旅遊議題

相關新聞

菲律賓控共艦闖內水 上演海空對峙

中國大陸與菲律賓在南海爭端升高，一連兩天出現海空監視與對峙情況。共軍南部戰區三日穿越巴西蘭海峽赴遠海演訓，遭菲方指控闖入...

陸釋訊息：王毅18日主持聯大安理會 會魯比歐好機會

中國大陸常駐聯合國代表傅聰三日表示，大陸外長王毅十八日將抵紐約主持聯合國安理會會議，這可能是王毅與美國國務卿魯比歐會面「...

共軍繞穿菲西側 釋強烈訊息

中共軍艦近日穿越菲律賓的巴西蘭海峽、民都洛海峽、西布圖航道等水域，引起菲方重視，這些海峽與航道對台灣來說相對陌生，但卻是...

泰總理今訪陸 將會見習近平 挽陸客信心

大陸外交部昨宣布，應國務院總理李強邀請，泰國總理貝東塔今起至八日對大陸進行正式訪問。泰媒報導，大陸演員王星遭拐騙至緬甸事...

罕見參觀簡體館！陸委會台北書展設攤推港書 邱垂正推薦「2本書」

陸委會主委邱垂正4日下午前往台北書展，出席陸委會與策進會舉辦的「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，並參觀...

重申觀光小兩會協商 邱垂正：最能維護整體利益

陸委會主委邱垂正今天重申，陸客來台觀光等事宜應先循觀光小兩會溝通，最能維護國人、業者等整體利益，上海、福建規劃來台踩線團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。