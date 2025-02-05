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泰總理今訪陸 將會見習近平 挽陸客信心
大陸外交部昨宣布，應國務院總理李強邀請，泰國總理貝東塔今起至八日對大陸進行正式訪問。泰媒報導，大陸演員王星遭拐騙至緬甸事件後，重創陸客赴泰旅遊市場，貝東塔此行旨在重建陸客信心。
綜合大陸和泰國媒體報導，貝東塔上周表示，她訪陸期間將與大陸國家主席習近平會面，將尋求大陸協助遏制有關泰國「不安全」的負面傳聞，也會表達泰國對鄰國電詐園區的關注，計畫討論打擊網路金融詐騙、旅遊及應對汙染等問題。
泰緬邊境電詐猖獗，已衝擊大陸旅客赴泰旅遊意願，農曆春節前曾出現一波機票、旅行團退訂潮。泰國為力挽陸客信心，曾發布一則生成式ＡＩ影片，由貝東塔用中文向陸客保證安全。
在貝東塔到訪前夕，泰國副總理兼國防部長普坦昨證實，已下令泰國電力局切斷緬泰邊境詐騙園區的電力供應，以維護國家安全。
貝東塔昨表示，泰國政府對此事沒有任何猶豫，因為當前局勢已對泰國民眾和國家形象造成了重大影響，因此必須採取嚴厲措施。至於是否會追究綁架案及電詐案背後主使者的責任，她稱必須依法處理，絕不能放任不管，並強調這不僅是一個國內問題，更是嚴重的國際問題，所有國家對此都十分關注。如果抓到肇事者卻不採取任何行動，泰國將失去國際信譽。
泰國旅遊與體育部長索拉翁早前表示，他將隨貝東塔訪陸，泰國將向大陸表明已做好一切準備迎接陸客。
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