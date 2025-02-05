共軍繞穿菲西側 釋強烈訊息

中共軍艦近日穿越菲律賓的巴西蘭海峽、民都洛海峽、西布圖航道等水域，引起菲方重視，這些海峽與航道對台灣來說相對陌生，但卻是重要的海上通道，也是「第一島鏈」的重要部分，軍事意義不容小覷。

菲律賓是群島國家，其陸地領土多達七千一百座島嶼，散布於一千九百公里長、一千一百公里寬的廣袤海域上，不少島嶼間的海峽，是歷來重要的海上通道。該國軍方披露共軍穿越的「內水」，包含巴西蘭海峽、民都洛海峽、蘇祿海、西布圖航道等，位於菲國的西部與西南地區，距離南海的南沙群島也不遙遠。

其中，巴西蘭海峽是國際海上通道之一，其位處菲律賓腹地，長約卅公里，最窄處僅十五點七公里，左側為蘇祿海，右側為西里伯斯海，距菲國第三大城達沃僅三九五公里。民都洛海峽連接南海和蘇祿海，分隔民都洛島和布桑加島；西布圖航道則分隔菲律賓蘇祿群島及馬來西亞沙巴，連接北面的南海及東面的菲律賓海。

值得注意的是，這並非共軍艦艇首次穿越菲律賓各島附近的水域。去年六月，環球時報就曾援引菲媒消息指，兩艘共艦穿越了巴拉巴拉克海峽，而早在二○一九年夏季共軍也曾經穿航西布圖航道，當時已經引起菲國反彈聲浪。

當時中共駐菲大使館刊登智庫南海研究院學者閆岩撰寫的英文文章指，一九八七年菲律賓憲法規定「內水」與「群島水域」沒有區別，而聯合國海洋法公約則對二者進行了區分。

文章強調西圖布航道是一條「正常用於國際航行」的航道，所有船隻都可通過，包括中共的軍艦。