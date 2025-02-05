菲律賓控共艦闖內水 上演海空對峙

中國大陸與菲律賓在南海爭端升高，一連兩天出現海空監視與對峙情況。共軍南部戰區三日穿越巴西蘭海峽赴遠海演訓，遭菲方指控闖入菲國「內水」，共軍南部戰區空軍昨日還在黃岩島舉行「例行巡航」，並指控菲律賓與「域外國家」聯合巡航，破壞南海和平穩定。

共軍南部戰區發言人田軍里三日表示，當天南部戰區組織海空兵力，經巴西蘭海峽赴遠海開展演訓，「相關行動始終保持安全、規範和專業操作」。他指出，菲方就中共艦艇編隊「正常過航行為」進行誣衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。

菲律賓西民答那峨島司令部三日隨即回應，正在密切監視三艘進入菲律賓領海的共軍艦艇動向，這些艦艇於二日在南海附近首次受到監視，並穿過民都洛海峽駛往蘇祿海。

中菲在南海爭端再起之際，兩架菲律賓空軍FA-50戰鬥機與美國空軍B-1轟炸機四日在南海空域進行聯合巡航。（美聯社）

3共艦穿行 菲2飛機監視

菲方確認穿越該國「內水」的三艘共艦分別為○五五型飛彈驅逐艦、○五四Ａ型飛彈巡防艦和九○三型綜合補給艦。菲方強調共艦所穿越的海峽屬海上交通線，允許他國船隻過境，但上述艦艇在過境前未經外交協調，且航速異常緩慢，不符無害通過原則，菲方並以兩架飛機監視。

美菲南海巡航 共機亦出動

路透報導，菲律賓和美國空軍昨日在南海上空進行聯合巡航，此舉激怒了中共，後者也在爭議島礁進行「例行巡航」。菲律賓空軍發言人卡斯蒂略表示，美菲在南海舉行了為期一天的演習，旨在加強作戰協調，並加強兩國空軍的敏捷作戰運用能力，演習內容亦包括飛越黃岩島。

共軍南部戰區空軍發言人李健健昨宣布，南部戰區空軍當日位於黃岩島空域進行例行巡航，他指控「期間，菲律賓與域外國家組織『聯合巡航』，破壞南海地區和平穩定」。