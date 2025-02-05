菲律賓控共艦闖內水 上演海空對峙
中國大陸與菲律賓在南海爭端升高，一連兩天出現海空監視與對峙情況。共軍南部戰區三日穿越巴西蘭海峽赴遠海演訓，遭菲方指控闖入菲國「內水」，共軍南部戰區空軍昨日還在黃岩島舉行「例行巡航」，並指控菲律賓與「域外國家」聯合巡航，破壞南海和平穩定。
共軍南部戰區發言人田軍里三日表示，當天南部戰區組織海空兵力，經巴西蘭海峽赴遠海開展演訓，「相關行動始終保持安全、規範和專業操作」。他指出，菲方就中共艦艇編隊「正常過航行為」進行誣衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。
菲律賓西民答那峨島司令部三日隨即回應，正在密切監視三艘進入菲律賓領海的共軍艦艇動向，這些艦艇於二日在南海附近首次受到監視，並穿過民都洛海峽駛往蘇祿海。
3共艦穿行 菲2飛機監視
菲方確認穿越該國「內水」的三艘共艦分別為○五五型飛彈驅逐艦、○五四Ａ型飛彈巡防艦和九○三型綜合補給艦。菲方強調共艦所穿越的海峽屬海上交通線，允許他國船隻過境，但上述艦艇在過境前未經外交協調，且航速異常緩慢，不符無害通過原則，菲方並以兩架飛機監視。
美菲南海巡航 共機亦出動
路透報導，菲律賓和美國空軍昨日在南海上空進行聯合巡航，此舉激怒了中共，後者也在爭議島礁進行「例行巡航」。菲律賓空軍發言人卡斯蒂略表示，美菲在南海舉行了為期一天的演習，旨在加強作戰協調，並加強兩國空軍的敏捷作戰運用能力，演習內容亦包括飛越黃岩島。
共軍南部戰區空軍發言人李健健昨宣布，南部戰區空軍當日位於黃岩島空域進行例行巡航，他指控「期間，菲律賓與域外國家組織『聯合巡航』，破壞南海地區和平穩定」。
此次海空對峙事件前不久，北京與馬尼拉雙方一月十六日甫在廈門舉行副外長級的南海問題雙邊磋商機制第十次會議，中共駐菲使館在一月廿七日也曾邀菲律賓總統夫人麗莎、參議院議長艾斯古德羅到使館作客，中共駐菲大使黃溪連當時呼籲雙方「應本著對歷史、對人民、對未來負責的態度，推動兩國關係早日重回正軌」。
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