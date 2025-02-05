陸釋訊息：王毅18日主持聯大安理會 會魯比歐好機會

中國大陸常駐聯合國代表傅聰三日表示，大陸外長王毅十八日將抵紐約主持聯合國安理會會議，這可能是王毅與美國國務卿魯比歐會面「非常好的機會」。他強調中美合作的必要性，因為雙方有太多事情需要解決。

魯比歐曾遭北京二度制裁，傅聰的說法相當於北京至少願意在國際場合與魯比歐會面，可能藉此為其遭到制裁的問題解套。

路透報導，中國大陸二月起擔任聯合國安理會輪值主席，傅聰表示，聯合國安理會十八日將舉行高級別公開辯論，由王毅主持，重點討論多邊主義和改善全球治理。北京同時邀請各國外交部門負責人，包括安理會國家以外的外長參加會議。至於魯比歐是否出席會議，美國國務院沒有立即回應置評請求。

之前王毅與魯比歐已於一月廿四日通電話，魯比歐二○二○年因新疆、香港問題曾兩度遭北京制裁，在這次通話中，王毅還罕見對魯比歐使用「好自為之」等嚴厲外交辭令。二人何時進行實體會晤，以及北京是否邀請魯比歐訪陸，備受關注。

對於中方是否解除對魯比歐的制裁，大陸外交部上月表示，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層官員有必要以「適當方式」保持接觸；中方制裁針對的是損害大陸正當利益的言行。

針對美國對大陸加徵百分之十關稅，傅聰表示中方堅決反對這種無理的加稅，這違反了世界貿易組織（WTO）的規則，這也是大陸向WTO提出申訴的原因。大陸可能被迫採取對抗措施回應美國的關稅，重申貿易戰不會有贏家。他並提到中美兩國可在應對氣候變遷、禁毒、反恐等領域合作，敦促美方停止打擊大陸的科技企業。

當被問及美國對一些大陸技術和應用程式的擔憂時，傅聰表示，美國「需要停止下意識的反應」，並指深度求索（DeepSeek）引發全球轟動和一些人的焦慮恐慌，說明技術遏制和技術限制無法奏效，「這是全世界、特別是美國需要學習的一課」。他還反問，「從華為到Tiktok，現在是DeepSeek，美國還想禁多少？」，強調中美作為在當今人工智慧領域最領先的兩個國家，不能不合作。