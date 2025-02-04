罕見參觀簡體館！陸委會台北書展設攤推港書 邱垂正推薦「2本書」

陸委會主委邱垂正4日下午前往台北書展，出席陸委會與策進會舉辦的「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，並參觀西藏、香港等書籍區域，還罕見踏入簡體館，而就台港各項交流，他表示希望預算不要被刪，使策進會能夠推動相關交流。

邱垂正在開幕茶會上表示，香港民眾的自由民主、人權、法制快速消失，讓很多香港的藝術家、文學家、藝術表演或者文化工作者等創作者都跑到台灣，「到了台灣重獲創作的自由之外，在台灣自由的沃土也可以提供大家不同的題材」。

他強調陸委會、策進會的使命就是讓來台港人安居樂業，他並指移民來台的港人「頭幾年來都有點悲情」，但已可慢慢看出港人對這塊土地的感恩跟喜悅，開始安居樂業之後有更多的回饋跟分享，也是一個可喜的現象。

隨後受訪時，對國民黨主席朱立倫就陸客來台踩線團表示不要有太多政治考量，應以業者、民生需求為主，邱垂正回應指，透過小兩會來溝通有關陸客來台就是為了業者的最大權益，當然也為了其他國人權益以及整體國家最大的利益，「所以我們建議透過小兩會來討論協商有關於陸客來台的事宜，最能夠完整維護我們國人跟業者的整體的利益」。

就陸委會副主委梁文傑年前有提到發函給對岸的海旅會，目前發函的進度，邱垂正則僅表示，「這方面我們已經有向對岸表達了」，隨後他補充指，「已經有向他們表達了，也希望很快有正面的回應」。

邱垂正還提到，很多事情需要通過有效的協商機制，觀光小兩會因為比較沒有政治前提，而且過去也行之多年也有成效，「我們覺得應該趕快來恢復溝通，希望如此對雙方的權益都有保障，讓整個觀光交流可以走得更順，凡事起頭可能比較難，起頭很重要，要行穩要致遠，行穩才能致遠，大家一起來努力」。

至於若沒有循小兩會管道，是否會讓大陸踩線團來台？邱垂正則說，「我想踩線團也會在觀光小兩會內來討論」。

本報記者詢問今年台港交流有什麼規劃跟合作？邱垂正指，「很希望我們的預算不要被刪減」，因為預算被刪後，包括策進會、陸委會推動台港不管是文化或者經濟的交流都會受到某種程度的影響，「這是比較遺憾的」。

受訪後邱垂正參觀書展，期間在西藏相關展區與達賴喇嘛駐台代表格桑堅參寒暄，也赴香港相關展區參展，並特別走到簡體館參觀，不過並未停留太久，也未翻看簡體書籍，他在義大利展區駐足較久。

而此次陸委會與策進會，則係透過唐山書店代為租下展位，雖然主題都是香港書籍，但位在C區，與其他香港展商皆在A區相較，則有一定距離。去年陸委會、策進會則是曾與獨立出版聯盟合作於台北書展公民書區「讀字樂園」設置「同你港故事」香港專區。