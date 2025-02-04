重申觀光小兩會協商 邱垂正：最能維護整體利益
陸委會主委邱垂正今天重申，陸客來台觀光等事宜應先循觀光小兩會溝通，最能維護國人、業者等整體利益，上海、福建規劃來台踩線團也應先透過觀光小兩會討論。
邱垂正今天下午3時於台北國際書展會場出席「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，他於會後接受媒體聯訪做出上述表示。
邱垂正表示，透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通陸客來台等事宜，這是最能完整維護業者、國人、國家等整體最大利益的方式，希望透過觀光小兩會的溝通，兩岸的觀光交流可以進一步地落實、推進。
關於台旅會聯繫海旅會進度，邱垂正指出，這方面已經向對岸表達，希望很快有正面回應；上海、福建踩線團規劃也應循觀光小兩會討論。
邱垂正提到，為了保障兩岸民眾觀光旅遊權益等相關事項，很多事情需要透過有效的協商機制進行，觀光小兩會比較沒有政治前提，過往行之多年、也有成效，應該趕快地恢復溝通。
邱垂正強調，透過觀光小兩會協商對於雙方權益有保障，也讓整個觀光交流可以走得更穩、走得更順，凡事起頭比較難；不過起頭很重要，「要行穩、要致遠，行穩才能致遠，我們朝這個目標大家一起來努力」。
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