快訊

川普2.0貿易戰不夠狂？克魯曼：馬斯克掀「21世紀政變」更嚴重

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

重申觀光小兩會協商 邱垂正：最能維護整體利益

中央社／ 台北4日電
陸委會主委邱垂正4日下午於台北國際書展會場出席「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，他於會上致詞。圖／中央社
陸委會主委邱垂正4日下午於台北國際書展會場出席「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，他於會上致詞。圖／中央社

陸委會主委邱垂正今天重申，陸客來台觀光等事宜應先循觀光小兩會溝通，最能維護國人、業者等整體利益，上海、福建規劃來台踩線團也應先透過觀光小兩會討論。

邱垂正今天下午3時於台北國際書展會場出席「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，他於會後接受媒體聯訪做出上述表示。

邱垂正表示，透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通陸客來台等事宜，這是最能完整維護業者、國人、國家等整體最大利益的方式，希望透過觀光小兩會的溝通，兩岸的觀光交流可以進一步地落實、推進。

關於台旅會聯繫海旅會進度，邱垂正指出，這方面已經向對岸表達，希望很快有正面回應；上海、福建踩線團規劃也應循觀光小兩會討論。

邱垂正提到，為了保障兩岸民眾觀光旅遊權益等相關事項，很多事情需要透過有效的協商機制進行，觀光小兩會比較沒有政治前提，過往行之多年、也有成效，應該趕快地恢復溝通。

邱垂正強調，透過觀光小兩會協商對於雙方權益有保障，也讓整個觀光交流可以走得更穩、走得更順，凡事起頭比較難；不過起頭很重要，「要行穩、要致遠，行穩才能致遠，我們朝這個目標大家一起來努力」。

台北國際書展 邱垂正 陸委會 陸客

延伸閱讀

台北國際書展 陸委會主委邱垂正出席香港專區開幕茶會

我方歡迎陸客、陸生來台 邱垂正籲陸方「領情」體會善意

稱刪預算形同自斷手腳 陸委會：兩岸交流恐全停、港澳駐處關門

20萬人領大陸護照、居留證？ 調查局出手要查：全面反制滲透

相關新聞

美中關稅角力「重拳出擊」 陸駐美使館：對美反制措施完全正當合理

美國對大陸加徵新一輪的關稅措施在美東當地4日正式生效後，大陸隨即採取一系列「重拳」反制措施。對此，中國大陸駐美大使館表示...

罕見參觀簡體館！陸委會台北書展設攤推港書 邱垂正推薦「2本書」

陸委會主委邱垂正4日下午前往台北書展，出席陸委會與策進會舉辦的「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，並參觀...

不滿加徵關稅 陸使館呼籲：治本之策是減少美國毒品需求

美國以芬太尼問題為由，對中國加徵10%關稅後，中國駐美國使館發言人表示，中方已於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，...

南海爭議持續 中共解放軍批菲律賓：蓄意破壞和平穩定

中國大陸和菲律賓在南海的角力持續。解放軍南部戰區空軍新聞發言人李健健4日稱，共軍南部戰區空軍4日位黃岩島空域進行例行巡航...

巴拿馬遭美威逼、退出「帶路」 中媒：魯比歐潑髒水

美國國務卿魯比歐2日與巴拿馬總統穆里諾會談2小時，穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設...

中國芭蕾舞團在美演出是大外宣？甘迺迪藝術中心遭關切

中國中央芭蕾舞團（National Ballet of China）近期在華府甘迺迪表演藝術中心演出。美國2名國會議員日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。